Botte e insulti alla madre, le porta via anche la casa. Arrestato dalla Polizia di Gallarate

Anni di violenze e minacce, all’anziana madre e anche a fratello e sorelle. Un incubo per la famiglia che alla fine, sfinita dalla fatica e dal dolore, ha denunciato un 49enne di Gallarate, arrestato dalla Polizia sulla base di un provvedimento cautelare del giudice.

Nella mattinata di sabato 29 marzo scorso, la Polizia di Stato di Gallarate ha dato esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio: l’uomo è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesione aggravate.

Dalle attività di indagine esperita da personale dell’area investigativa del Commissariato, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è emerso che l’uomo, dal lontano 2019, non ha mai smesso di reiterare violenze fisiche e psichiche nei confronti di sua madre e dei suoi fratelli.

e indagini sono partite dalle querele presentate dai familiari dell’arrestato, tutti ormai sfiniti da anni di condotte vessatorie che l’uomo ha assiduamente praticato nei loro riguardi, con atteggiamenti che si sono accentuati a partire dal 2019, da quando, per sostenere uno stile di vita al di sopra delle possibilità economiche sue e familiari, ha iniziato a richiedere insistentemente somme di denaro ai genitori, avvalendosi di ogni mezzo, anche con atti di violenza, percosse, minacce, ricatti morali tanto da costringere loro a tollerare condizioni di vita assai penose.

A un certo punto l’uomo, che durante le sue numerose escandescenze ha anche distrutto gli arredi domestici, per raggiungere il suo scopo; ha spesso minacciato di ammazzarsi qualora i suoi familiari, ma soprattutto sua madre, qualora non avesse assecondato le sue numerose e insistenti richieste di soldi.

Diversi gli episodi in cui l’uomo, oltre a percuotere ed umiliare verbalmente l’anziana madre, inizialmente rifugiatasi presso gli altri familiari, l’ha di fatto allontanata di casa, impedendole il rientro, , Analoghe minacce e violenze si sono rivolti, in più occasioni, anche nei confronti della sorella e del fratello: minacciava di fare una strage ed ammazzarli tutti qualora avessero provato a riavvicinarsi.

Gli investigatori del Commissariato sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda corroborandola di dettagli ed elementi utili a predisporre un quadro probatorio nitido e ben definito, che ha convinto il giudice a emettere l’ordinanza di custodia in carcere, in attesa di processo.Sono così scattate le manette: sabato mattina scorso, pertanto, il personale del Commissariato di Polizia di Gallarate ha catturato l’uomo e l’ha portato in carcere a Busto Arsizio.