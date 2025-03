Cambio di orario nelle scuole di Malnate, l’amministrazione: “Manifestato sin da subito le difficoltà”

Nella giornata di lunedì 24 marzo abbiamo pubblicato la lettera, indirizzata a VareseNews, firmata da dei genitori di Malnate che protestavano per la proposta da parte dell’Istituto comprensivo cittadino di cambiare gli orari scolastici a partite dal prossimo anno scolastico (qui la lettera). Alle quelle parole scritte sono arrivate anche quelle dell’Amministrazione comunale, che si dice a sua volta perplessa da una scelta che porterebbe cambiamenti non solo per le famiglie e i bambini, ma anche per la programmazione e la gestione dei servizi, dalla mensa agli educativi.

Per questo motivo, si legge nel comunicato del Municipio, “siamo disponibili ad incontrare anche il Provveditore per capire quali altre strade si possano intraprendere per risolvere la problematica espressa dal Dirigente ma sempre nella direzione dell’aumento del tempo-scuola organizzato con criterio e consapevolezza di uno stile di vita sano per i bambini. Abbiamo convocato il Dirigente per trattare questa delicata questione sperando prevalga il buon senso e il bene dei bambini di Malnate e non, che frequentano le nostre scuole”.

Di seguito riportiamo il comunicato integrale:

Il tempo scuola, un valore da difendere

Siamo venuti a conoscenza dell’ipotesi di variazione dell’orario scolastico che riguarderebbe le scuole primarie (rimuovendo l’unico rientro pomeridiano previsto e prolungando le ore mattutine fino alle 13.30), nella riunione avvenuta con Scuole in Rete a metà febbraio, durante la quale sono emerse le prime perplessità da parte dei membri della stessa riunione. Come Amministrazione, abbiamo manifestato sin da subito le difficoltà che si paleserebbero nella gestione del servizio mensa ma soprattutto nell’organizzazione dei servizi educativi, in quanto è previsto il rinnovo dell’appalto quest’anno. È stato quindi chiesto al Dirigente di fornire All’amministrazione Comunale informazioni certe in merito a come volesse procedere, entro la fine del mese di febbraio o comunque in tempi brevi, informazioni che ad oggi non sono ancora pervenute, sottolineando che per questa Amministrazione è fondamentale arricchire l’offerta formativa e non impoverirla creando possibili disagi alle famiglie, vista la precedente esperienza di riduzione dei rientri pomeridiani da due a uno.

Siamo disponibili ad incontrare anche il Provveditore per capire quali altre strade si possano intraprendere per risolvere la problematica espressa dal Dirigente ma sempre nella direzione dell’aumento del tempo-scuola organizzato con criterio e consapevolezza di uno stile di vita sano per i bambini.

Abbiamo convocato il Dirigente per trattare questa delicata questione sperando prevalga il buon senso e il bene dei bambini di Malnate e non, che frequentano le nostre scuole.

Comprendiamo le difficoltà e il disappunto espresso dai genitori e siamo disposti ad organizzare un incontro pubblico che possa contribuire prendere la scelta migliore.

Ci teniamo a sottolineare che il progetto della Città dei Bambini, è un progetto dell’Amministrazione che fa parte del piano triennale dell’offerta scolastica, definendo una serie di progettualità e ampliando l’offerta formativa. Come tale, questo progetto non è un elemento che ha la competenza di stabilire l’orario scolastico che è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto.

Auspichiamo che le scelte che verranno prese, vadano nella direzione del benessere dei nostri bambini, dando voce alle difficoltà espresse dalle famiglie.

L’Amministrazione Comunale