C’è un cinghiale al parco giochi del belvedere di Azzate. L’allarme social riapre il dibattito

Attenzione c’è un cinghiale al parco giochi del belvedere di Azzate. L’allarme è stato lanciato questa mattina, sabato, da una residente sul gruppo facebook del paese scatenando i commenti dei cittadini tra chi era impaurito e chi lo trova un normale spettacolo della natura.

Fatto sta che l’area verde che si estende sotto il belvedere è stata visitata dall’ungulato che, probabilmente, era in cerca di cibo.

Il tema della presenza di questo animale in provincia e il suo spingersi, sempre più spesso, verso le aree urbane è da tempo al centro del dibattito tra chi chiede di tenerne sotto controllo la diffusione, anche utilizzando i cacciatori, e chi invoca una pacifica convivenza.

I cinghiali, effettivamente, non sono creature pericolose per l’uomo tranne quando devono proteggere i loro cuccioli e il pericolo maggiore, per loro stessi e per gli umani, è quando di notte attraversano le strade provinciali poco illuminate e rischiano di essere investiti, causando anche qualche incidente.