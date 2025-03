Cittadini in coda a Villa Augusta a Varese per farsi controllare il cuore

Alle 8.30 di questa mattina, sabato 15 marzo, ben 30 minuti prima dell’inizio delle attività, c’erano 40 persone fuori da Villa Augusta. Cittadini di Varese ma anche residenti in comuni limitrofi, arrivati persino da Tradate.

Alle 9.00 sono iniziate le visite cardiologiche di medici e specializzandi per l’Iniziativa “Oggi pensiamo al tuo cuore” organizzata dal dottor Giuseppe Calveri presidente della società scientifica di cardiologia insubrica SInCa.

« Un’adesione così elevata è sintomo di una richiesta di salute della gente che non viene soddisfatta dalla sanità pubblica – commenta l’assessore al Servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari che ha messo a disposizione Villa Augusta per l’iniziativa – Le persone dimostrano di essere attente alle indicazioni di prevenzione ma non riescono a trovare risposte. Aspettano queste iniziative singole per poter fare i controlli necessari. È un messaggio chiaro che deve giungere al Governo e alla Regione: c’è bisogno di più salute».

Dopo il grosso delle prime ore, la gente è arrivata alla spicciolata: alle 11.30 veniva distribuito il nr 150 mentre i medici stavano visitando il paziente con il ticket 50.

I cancelli di Villa Augusta restano aperti fino alle 15 per poi permettere ai medici, specializzati e specializzandi, di completare tutti i controlli che prevedono controlli della pressione, del peso, della massa corporea, del colesterolo “cattivo” ( tramite prelievo ematico) e della fibrillazione atriale attraverso l’elettrocardiogramma.

« La nostra amministrazione si mette a disposizione di chi porti avanti iniziative come questa, offrendo controlli ai cittadini che credono nella prevenzione» commenta in fine Molinari.