Completata riqualificazione del giardino di via Gorizia a Castellanza

Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione del giardino pubblico di via Gorizia, parte di un progetto più ampio di riqualificazione delle aree verdi cittadine. Il progetto, curato tecnicamente dall’impresa appaltatrice Castiglioni Luca Giardini, ha trasformato radicalmente i 640 metri quadrati dell’area verde attraverso una serie di interventi mirati a migliorarne sia la fruibilità degli spazi sia la sostenibilità ambientale grazie anche alle proposte e segnalazioni dei residenti della zona.

La riqualificazione ha previsto importanti modifiche al patrimonio arboreo esistente, con l’abbattimento di alcune piante compromesse, tra cui una betulla fortemente deperita e un esemplare di Lagerstroemia in condizioni vegetative precarie.

In sostituzione, sono stati messi a dimora sette nuovi alberi, specificamente quattro esemplari di Ciliegio selvatico (Prunus avium) e tre di Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), tutti con circonferenza del fusto di 16 -18 centimetri. Il progetto ha inoltre previsto l’impianto di ventitré arbusti: venti esemplari di Pallon di Maggio (Viburnum opulus) per creare una nuova siepe perimetrale e tre piante di Lauroceraso (Prunus laurocerasus).

Le specie vegetali sono state selezionate con particolare attenzione alla loro rusticità e idoneità al clima locale, privilegiando essenze che garantiscono valore ornamentale e ambientale grazie alle fioriture attrattive per gli insetti impollinatori e alla produzione autunnale di semi e bacche. Un aspetto significativo del progetto sta nella minimizzazione degli interventi manutentivi futuri, grazie alla scelta di specie il cui sviluppo naturale non entrerà in conflitto con le strutture circostanti.

La riqualificazione ha incluso anche il completo rinnovamento delle strutture per la socialità e il gioco: le quattro panchine in legno esistenti, ormai ammalorate, sono state sostituite con nuovi elementi, sempre di legno. L’area gioco è stata potenziata con l’installazione di un nuovo scivolo e il rifacimento della pavimentazione antitrauma dell’altalena preesistente.

Il progetto ha coinvolto anche il vicino viale Italia, dove sono stati piantati undici nuovi alberi di Pero da Fiore nel tratto compreso tra via Monte Bianco e via Stelvio, arricchendo ulteriormente il patrimonio verde cittadino. «L’intervento si inquadra nella più ampia strategia dell’Amministrazione Comunale -sottolinea la vicesindaco reggente Cristina Borroni-, mirata a migliorare la qualità degli spazi verdi urbani, coniugando esigenze estetiche, funzionali e di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti che, grazie alle loro proposte e ai loro suggerimenti hanno contribuito ad ammodernare l’intera area».