È il weekend del Baff a Busto Arsizio. Il grande cinema in città con Cronenberg e Moretti

La città di Busto Arsizio si prepara ad accogliere la XXIII edizione del BA Film Festival (BAFF), che si terrà dal 29 marzo al 5 aprile 2025. L’evento si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema, con un calendario che combina proiezioni in anteprima, masterclass e incontri con registi di fama internazionale.​

Sabato 29 marzo

Ore 16:00 – Presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (via Magenta, 70), il direttore artistico Giulio Sangiorgio terrà una masterclass dal titolo “I primi passi dei maestri”, focalizzata sugli esordi del celebre regista canadese David Cronenberg. L’ingresso è libero su prenotazione. ​

Ore 20:30 – Al Cinema Teatro Manzoni (via Calatafimi, 5), si terrà un evento speciale che vedrà la partecipazione di David Cronenberg in dialogo con il critico cinematografico Gianni Canova. A seguire, verrà proiettato in anteprima italiana il suo ultimo film, “The Shrouds – Segreti sepolti” (Canada/Francia, 2024, 119’, in lingua originale con sottotitoli in italiano). L’ingresso è a pagamento (€12). ​

Domenica 30 marzo

Ore 15:00 – All’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il regista Michelangelo Frammartino sarà protagonista di una masterclass nell’ambito della sezione “I primi passi dei maestri”. L’ingresso è libero su prenotazione. ​

Ore 18:00 – Presso il Circolo Gagarin (via Luigi Galvani, 2bis), si terrà la performance “Un sogno che abbiamo fatto” del collettivo Warshadfilm, che combina pellicole e suoni in un’esperienza unica della durata di 45 minuti. L’ingresso è libero con tessera associativa. ​

Ore 20:30 – Al Cinema Fratello Sole (via M. D’Azeglio, 1), il regista Nanni Moretti interverrà nella sezione “I primi passi dei maestri” e, a seguire, verrà proiettato il suo film d’esordio “Io sono un autarchico” (Italia, 1975, 95’). L’ingresso è a pagamento (€8). ​

Lunedì 31 marzo

Ore 9:00 – Al Cinema Teatro Manzoni, nell’ambito della sezione “Made in Italy – Scuole”, verrà proiettato il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri (Italia, 2024, 114’). Seguirà la proiezione del cortometraggio “Outismo” di Luciano Peritore (Italia, 2024, 15’), con l’intervento della Dott.ssa Chiara Pigni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. ​

Ore 9:30 – All’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, verrà proiettato il film “Bestiari, erbari, lapidari” di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (Italia, 2024, 206’). L’ingresso è libero su prenotazione. ​

Ore 15:00 – Sempre all’Istituto Antonioni, i registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti terranno una masterclass nell’ambito della sezione “I primi passi dei maestri”. L’ingresso è libero su prenotazione. ​

Ore 20:45 – Al Cinema Teatro Dante di Castellanza (via Dante Alighieri, 5), la regista e editrice Elisabetta Sgarbi sarà protagonista di un evento speciale che prevede la proiezione di tre dei suoi lavori: “La notte che si sposta – Gianfranco Ferroni” (Italia, 2002, 31’), “La lingua dei furfanti – Romanino” (Italia, 2016, 32’) e “Gatto e la casa dei fantasmi” (Italia, 2023, 30’). L’ingresso è a pagamento (€5). ​

Martedì 1 aprile

Ore 9:00 – Al Cinema Teatro Lux (piazza San Donato, 6), per la sezione “Concorso Italiano/Made in Italy – Scuole/Sale della comunità per il Giubileo”, verrà proiettato il film “Anywhere Anytime” di Milad Tangshir (Italia, 2024, 80’), alla presenza del regista. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. ​

Ore 15:00 – Al Cinema Fratello Sole, proiezione del film “Quasi a casa” di Carolina Pavone (Italia, 2024, 90’), in concorso nella sezione “Concorso Italiano”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. ​

Ore 21:00 – Sempre al Cinema Fratello Sole, proiezione del film “L’incidente” di Giuseppe Garau (Italia, 2024, 95’), anch’esso in concorso