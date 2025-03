Enrico Dindo in concerto al Teatro sociale di Busto Arsizio

Dopo una lunghissima serie di solisti rinomatissimi (Meloni, Di Rosa, Thouand, Screpis,Stagni, Zoni, Laffranchini, Ettorre della Scala, i fiati dell’ orchestra sinfonica nazionale della Rai, il pianista Roberto Plano, la violinista Julia Berinskaja) è arrivato il momento di uno dei violoncellisti piu’ riconosciuti ed acclamati a livello mondiale: Enrico Dindo.

Questo concerto porta un prestigio assoluto non solo all orchestra ma anche alla città di Busto ed al suo storico teatro.

La scelta del brano con cui cimentarsi con Dindo e’ senza compromessi: il concerto in do magg di Haydn per violoncello e orchestra. Così come per l’ altro concerto di Haydn (in re magg che l’orchestra ha suonato più volte con Sandro Laffranchini, primo violoncello della Scala) in quest’opera solista e orchestra vengono messi a confronto con una partitura che non lascia praticamente nessun “margine di sicurezza”. La scrittura e’ ad un tempo chiara, perentoria e decisamente impegnativa sotto ogni aspetto.

La classica prova del fuoco. Una prova che l’ orchestra affronta dopo 36 anni di attivita’ costellati dalla presenza di personaggi illustri come ricordato in premessa ed ai quali ora si aggiunge uno dei violoncellisti più acclamati del momento nel panorama internazionale. Il programma si completa con due ouvertures di Mozart: da La Clemenza di Tito e da Schauspieldirektor che precederanno il concerto di Haydn. Poi nella seconda parte la si nfonia n 1 di Beethoven, quella che più di tutte e’ ancora vicina allo stille di Mozart e Haydn..Quindi Haydn giustamente al centro degli altri due grandi che, non bisogna mai dimenticare, ebbero contatti diretti ed intensi con lui ed in particolare Beethoven che fu anche suo allievo ed era solito chiamarlo “papa’ Haydn” I prezzi dei biglietti d ingresso sono quanto mai accessibili e con condizioni particolarmente favorevoli per gli under 25. Platea intero 15 euro Platea ridotto fino a 25 anni 7 euro Galleria intero 10 euro Galleria ridotto fino a 25 anni 5 euro

Il concerto ha il patrocinio della Citta' di Busto Arsizio

ENRICO DINDO Figlio d’arte, inizia a sei anni lo studio del violoncello. Si perfeziona con Antonio Janigro e nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso “ROSTROPOVICH” di Parigi. Da quel momento, dopo essere stato per 11 anni, dal 1987 al 1998 primo violoncello solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi con le più prestigiose orchestre del mondo come la BBC Philharmonic, la Rotterdam Philarmonic, l’Orchestre Nationale de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, la Tokyo Symphony, Orchestra, la Filarmonica della Scala, la Filarmonica di San Pietroburgo, la London Philharmonic Orchestra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Toronto Symphony, la Gewandhausorchester, Leipzig Orchestra e la Chicago Symphony ed al fianco dei più importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Yutaka Sado, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich che scrisse di lui: “… è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana”. Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro, Carlo Galante, Roberto Molinelli, Fabio Vacchi, Mauro Montalbetti e Jorge Bosso. Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato nel 2001, Direttore musicale della HRT Symphony Orchestra di Zagabria dal 2014 al 2021, Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana dal gennaio 2022, è docente della classe di violoncello presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello Academy e ai corsi estivi del Garda Lake Music Festival. Ha inciso per Chandos con cui ha pubblicato i 2 concerti di Shostakovich con la Danish National Orchestra & Gianandrea Noseda, e per Decca con cui ha registrato l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven, le 6 Suites di J.S. Bach oltre che, insieme ai Solisti di Pavia, i 3 concerti per violoncello e archi di CPE Bach, 2 CD dedicati ai concerti di A. Vivaldi, i concerti di Haydn e Il Concerto per violoncello e archi di Kapustin insieme a musiche di Piazzolla. Enrico Dindo è Accademico di Santa Cecilia e suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale. Orchestra Filarmonica Europea. L’orchestra è nata nel 1989 con il nome di Orchestra sinfonica varesina. Da allora un numero sempre maggiore di musicisti ne hanno fatto parte e molti di loro sono stranieri: fino ad oggi si registrano rappresentanti di Ungheria, Russia, Yugoslavia, Polonia, Albania, Spagna, Romania, Olanda, Turchia, Francia, Lituania, Serbia, Ucraina, Brasile. Anche il repertorio si è via via ampliato e spazia tra quello sinfonico, operistico e sacro. Numerosi anche i solisti invitati e i direttori ospiti e frequenti gli incontri a scopo didattico con le scuole: nella maggior parte dei concerti si è data la possibilità ad alunni di scuole dalle elementari alle superiori di assistere alla prova generale presentata in forma di lezione. Finora (2024) oltre 16.000 alunni vi hanno partecipato. Questa attività è stata ufficialmente riconosciuta dal Provveditorato agli studi della Provincia di Varese che nel 94 ne ha dato il patrocinio. Nel 1997 l’orchestra ha accompagnato la Corale G.Verdi di Samarate nella tournée estiva in Ungheria esibendosi nelle città di Sukosd, Kalocsa e Kecskemet. In questa occasione gli orchestrali italiani sono stati affiancati da colleghi ungheresi: Czutor Zsolt, Lilla Szentmihalyi, Andrea Czisar, Andrea Szigeti (violini), Zsolt Otvos (tromba). Concretizzando così i propositi di collaborazione internazionale che animano l’Associazione Musicale Mozart di Gallarate, ente supervisore dell’orchestra stessa. Numerosi i cori (ad oggi 40) che hanno collaborato con l’orchestra: Corale “G.Verdi” di Samarate , Schola Cantorum di Casorate , Coro polifonico “Città di Saronno” , Corale Amadeus di Cuveglio , Schola Cantorum di Golasecca , Corale di Ferno , Corale “Vivaldi” di Sannazzaro (PV), Cantores Mundi (Borgosesia), Coro Polifonico Cremonese , Coro Euphonia Carbonate , Schola Cantorum Ars Nova di Cerro Maggiore , Corale lirica Ambrosiana , Coro Musicumozart di Nerviano, Corale G.Verdi di Ostiglia (MN) , Corale lirica Ponchielli – Vertova (Cremona) , Coro Jubilate Deo Milano , Coro Polifonico Città Studi Milano , Coro Calauce di Calolziocorte (LC) , Coro Città di Milano , Coro Handel (Milano) , Coro Città di Como , Coro dell’universita’ di Ratisbona ( Germania), Coro Città di Saronno , Coro S.Leonardo e Murialdo (MI) , Cappella arcivescovile S.Maria dei Servi (BO) , Coro Quadriclavio (BO) , Coro Canticorum Milano , Coro”Viotti” Vercelli, Coro dell’Istituto Musicale Brera Novara, Coro Città di Desio , Schola Cantorum S.Gregorio Magno Trecate (NO) , Coro San Marco Pordenone , Coro di voci bianche “Don Gambino” di Trecate (NO) , Salzburg Mozartchor , Coro J.Despres di Varese , Coro dell’Università degli Studi di Milano , Coro Musikè di Meda , Coro Laudamus di Nerviano (MI) , Coro Bach Milano, Accademia Corale di Milano, Coro di Voci bianche I piccoli cantori di Corbetta anch’essi avvicendatisi in un ottica di scambi culturali che dal 2001 ha assunto dimensioni internazionali con la partecipazione del grande Coro dell’Università di Regensburg (Germania) ad una tournée in Italia e con l’esecuzione del Requiem di Verdi in varie località tra cui la famosa Abbazia di S.Giacomo a Pontida.in occasione del centenario della morte di Verdi. . Nella Pasqua 2000 l’Orchestra ha partecipato con un concerto alle manifestazioni ufficiali per il Giubileo presso la Certosa di Pavia.. Nel 2004 ha eseguito il Requiem di Mozart a Milano nella prestigiosa Chiesa del Carmine con il coro Citta’ di Milano. Dal 98 al 2006 ha realizzato la propria stagione sinfonica annuale presso il centro Aloisianum di Gallarate. Nel 2006 ha collaborato con il Mozartchor di Salisburgo per l’esecuzione del Requiem e di una selezione di brani dal Flauto magico in occasione del 250° anniversario della nascita di Mozart. Fra i solisti che hanno suonato con l’orchestra si citano Fabrizio Meloni (1° clarinetto della Scala) che nel 2006, anno mozartiano,ha eseguito il concerto per clarinetto di Mozart, Gabriele Screpis (2007 , concerto per fagotto di Mozart), David Johnson, Sandro Ceccarelli (2007, concerto per 2 corni di Haydn), Olga Zdorenko ( Concerto n.1 di Ciaikovski). Nel 2008 l’orchestra ha suonato con I Virtuosi della Scala (Formisano, De Rosa, Meloni,Screpis e Stagni). Sempre nel 2008 ha eseguito il concerto BWV 1055 di Bach con Francesco Pomarico (1° Oboe dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI).E’ stata diretta da numerosi direttori ospiti tra i quali Massimiliano Caldi. Nel 2009 ha allestito Traviata con scene e costumi al teatro Gassman di Gallarate. L’orchestra ha eseguito l’integrale delle sinfonie e dei concerti di Beethoven, l’integrale dell’Oratorio di Natale di Bach e l’integrale dei concerti per oboe, violino e clavicembalo di Bach. Nel 2010, nell’ambito del bicentenario Chopin, ha avuto come direttore ospite e pianista Maurizio Zanini con il quale si è esibita, fra l’altro, nella prestigiosa stagione degli Amici della Musica di Sondalo ed ha eseguito le Variazioni su là ci darem la mano di Chopin con il pianista Roberto Plano. Nell’aprile del 2010 si è esibita con i solisti della Scala e il cantante viennese Martino Hammerle nella celebre Tonhalle di Zurigo in un concerto acclamatissimo, presenti numerose autorità istituzionali tra cui il Console generale dell’Italia. Nel 2011 ha avuto come solista ospite Maurizio Simeoli, Ottavinista del Teatro alla Scala che ha eseguito il concerto in do magg. per ottavino e “La Notte” per flauto di Vivaldi. Nel 2012 l’orchestra haeseguito il concerto per 2 flauti di Cimarosa con Walter Auer ( 1° flauto dei Wiener Philharmoniker) e Davide Formisano e il concerto per 2 clarinetti di Stamitz con Andrea Ottensamer ( 1° clarinetto dei Berliner Philharmoniker) e Fabrizio Meloni. Nel dicembre del 2012 si è esibita nella chiesa di San Marco a Milano in un concerto sponsorizzato da ATM e SEA Aeroporti. Nel 2014 ha eseguito il concerto K 313 con Davide Formisano e il K 191 con il fagottista Marc Engelhardt della Musikhochschule di Stoccarda.nel 2015 ha eseguito il concerto K 412 per corno con Corrado Saglietti (1° corno dell’Orchestra Rai). Nel 2016 ha realizzato una serie di concerti ( l’ultimo in S.Maria delle Grazie a Milano) con il 1° violoncello della Scala, Sandro Laffranchini con il quale ha tenuto un’altro concerto nel 2019. Nel 2017 ha completato l’esecuzione integrale delle sinfonie di Mozart. Nel 2018 ha realizzato due Masterclasses internazionali in collaborazione con il Teatro del Popolo di Gallarate (docenti Diego Collino per il Flauto e Olga Zdorenko per il pianoforte con la quale ha eseguito in prima esecuzione assoluta italiana il concerto n. 1 per pianoforte di Franz Xaver Mozart). In questo ambito ha anche eseguito il 2° concerto di Rachmaninoff con il giovane talento spagnolo Ruben Talon ( quale miglior allievo del corso Zdorenko). Nello stesso anno ha eseguito il concerto per flauto K 314 di Mozart con il Flautista Marco Zoni ( 1° flauto della Scala). Nel 2019 Ha indetto una masterclass che ha richiamato giovani da tutta Italia con la pianista Irene Veneziano che si e’ anche esibita in concerto eseguendo il K 488 di Mozart. Dal 2021 e’ orchestra partner del Concorso Internazionale pianistico di Arona. Nello stesso anno ha tenuto un concerto con solista Marco Giani, primo clarinetto dei Pomeriggi musicali di Milano e con il quale ha realizzato una masterclass. Sempre nel 2021 ha tenuto due concerti a Milano con la Corale Polifonica Citta’ Studi eseguendo il Requiem di Faure’ ( quarto grande Requiem dopo Cherubini, Mozart, Verdi) e in prima esecuzione assoluta Missa Brevis di Paolo Coggiola. Nel 2022 ha tenuto un concerto con Fabien Gallarate 2010 bicentenario nascita Chopin, Roberto Plano pianista Gallarate 2008 Traviata Thouand ( 1° oboe del teatro alla Scala) solista . Nello stesso evento hanno suonato Ruben Talon, capo dipartimento di Esmar scuola di alto perfezionamento di Valencia e Ismaele Gatti studente brillantemente diplomatosi al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano con il quale l’orchestra ha avviato un percorso di collaborazione. Nel 2022 ha tenuto un concerto con ospite Marco Zoni che ha eseguito il concerto per flauto di Pergolesi.Nel 2022 masterclass con Guido Guidarelli ( 1^ tromba de I Pomeriggi musicali). Nel 2023 ha eseguito in prima nazionale la decima sinfonia di Beethoven nella versione del 2012 di Barry Cooper ( Universita’ di Manchester) e in prima assoluta ” Col nocchiero d’Acheronte” di Rodolfo Saraco. Nello stesso anno ha eseguito la concertante di Mozart con i FIATI SOLISTI dell’Orchestra SINFONICA NAZIONALE della RAI. Nel 2023 ha organizzato una masterclass di canto con la Prof. Daniela Uccello. Nel 2024 concerto con opsite solista Giuseppe Ettorre, primo contrabbasso della Scala. Nello stesso anno ha suonato a Milano con la violinista Julia Berinskaya. Marcello Pennuto è nato nel 1959. Ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del M.o Enrico Rovelli di Gallarate e li ha poi proseguiti , prima con il M.o Adriano Bassi ed in seguito con la Prof.ssa Izabela Zielonka Crivelli. Presso il Conservatorio G.Verdi di Milano ha conseguito i Diplomi di Pianoforte, Direzione di Coro (con il M.o Domenico Zingaro), Composizione (con i Maestri Luca Lombardi e Giuseppe Giuliano) e Polifonia vocale (con il M.o Edoardo Farina). Nello stesso Conservatorio ha studiato direzione d’orchestra con i Maestri Umberto Cattini (avviamento al teatro lirico) e Gabriele Bellini (repertorio sinfonico). ha partecipato ai seguenti corsi di perfezionamento per il pianoforte: 1980,Parigi con Carlo Levi Minzi 1983, Vienna con Paul Badura Skoda 1983, Padova con Sergio Marzorati e Rodolfo Caporali 1984, Vienna con Oleg Maisemberg 1984/85/86 , Pescara con Bruno Mezzena 1985, Vienna, con Leonid Brumberg 1985/86/87, Conegliano Veneto , con Bruno Mezzena 1994/95 , Alagna , con Vincenzo Balzani. Ha inoltre seguito un corso sull’ interpretazione e improvvisazione pianistica con Alexander Lonquich. Nel 1985 è stato selezionato quale componente della rappresentativa italiana al Concorso “F.Chopin” di Varsavia. Il suo repertorio pianistico comprende centinaia di titoli di composizioni di Chopin ( integrale delle Polacche, Scherzi, Ballate, Sonate), Liszt, Beethoven, Schubert, Liszt, Schumann, Bach e molti altri. Di Beethoven ha eseguito l’integrale dei 5 concerti. Nell’87 e 88 ha esordito nella direzione con l’Orchestra del Liceo Musicale Bellini di Tradate, Nell’89 ha portato al debutto l’Orchestra Sinfonica Varesina divenuta nel 94 Orchestra Filarmonica Europea, della quale è direttore stabile. Con tale orchestra ha eseguito il 5° concerto di Beethoven con diversi direttori ospiti, il 1° concerto di Chopin sotto la direzione di Adalberto Tonini, il 2° concerto di Chopin, nonché tutti i concerti di Beethoven ed il 1° ed il 2° concerto di Liszt ed ha sviluppato un vastissimo repertorio comprende anche il Requiem di Cherubini, di Mozart e di Verdi, e che consta di centinaia di titoli appartenenti al genere lirico (opere di Rossini, Puccini, Verdi, Wagner ecc) , sinfonico ( integrale delle sinfonie di Beethoven e delle sinfonie di Mozart, Bach, Vivaldi, Pergolesi, Stamitz, Handel ecc ecc) e sacro ( integrale dell’Oratorio di Natale di Bach, antologia dalla Passione secondo Matteo e dalla Messa in Si minore, Gloria, Magnificat e Beatus vir di Vivaldi, diverse Missae di Mozart, Haydn e Schubert) . Nel 94 ha eseguito il 5° concerto di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica di Craiova diretta da Ovidio Balan. Nel 97 e 98 ha partecipato al Festival Pianistico Internazionale del Gargano sia come solista che con orchestra, eseguendo il 5° concerto di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica Dauna diretta da Domenico Losavio. Nel 97 ha compiuto una tournée in Ungheria (ripresa dalle tv locali) con la Corale G.Verdi di Samarate e l’Orchestra Filarmonica Europea esibendosi sia come come solista che come direttore. Nell’ambito della direzione di coro ha diretto dall’89 al ’99 la Corale “G.Verdi” di Samarate , 95 al 99 la Schola Cantorum di Casorate Sempione con le quali ha effettuato numerosissimi concerti in unione con l’Orchestra Filarmonica Europea con programmi sia di musica sacra che lirico sinfonica, dal 2013 al 2016 la Corale San Michele di Busto Arsizio e dal 2017 al 2019 la Corale S.Cecilia della Basilica di Somma Lombardo . Ha svolto anche attività didattica come docente di pianoforte i Licei Musicali Manzoni di Varese e Candiani di Busto Arsizio e presso le Scuole di Musica di Casorate Sempione e Samarate. Dal 91 al 95 ha fatto parte della giuria del Concorso Internazionale di Ispra. Nel 98 è stato ammesso al corso di Direzione d’orchestra del M.o Donato Renzetti con i Pomeriggi musicali di Milano. Nel 2001 ha diretto il Requiem di Verdi .con il Coro dell’Università di Regensburg (Germania) in una tournée italiana con l’Orchestra Filarmonica Europea Nel 2006 ha diretto il Mozartchor di Salisburgo con l’Orchestra Fil. Europea in occasione del 250° anniversario della nascita di Mozart con il Requiem ed una selezione di brani dal Flauto Magico. Con la sua orchestra ha collaborato con solisti quali David Johnson ( membro dell’American Horn quartet), I Solisti della Scala (Formisano, Di Rosa, Meloni, Screpis e Stagni) , Franco Pomarico ( 1° Oboe Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI) e Corrado Saglietti ( 1° corno della Rai Torino). Nel 2010 ha diretto un concerto alla Tonhalle di Zurigo con la sua orchestra e i solisti della Scala e al Musikverein di Vienna nella Grosser Saal dove si è presentato alla guida dell’orchestra “I Virtuosi del Teatro alla Scala” riscuotendo un grandissimo successo e standing ovation finale. Nel 2011 ha diretto la Piccola Orchestra romana a Ceccano (FR). Nel 2012 ha diretto la sua orchestra in un concerto al quale hanno preso parte come solisti Walter Auer (1° flauto dei Wiener Philharmoniker), Andrea Ottensamer (1° clarinetto dei Berliner Philharmoniker), Davide Formisano e Fabrizio Meloni. Nel 2015 ha inaugurato con un concerto solistico la stagione degli Amici della musica di Oleggio. Nel 2018 ha diretto un concerto con solista Marco Zoni ( 1° flauto della Scala). Nel 2019 ha diretto un concerto con solista Sandro Laffranchini ( 1° violoncello della Scala). Nel 2021 ha diretto un concerto con solista marco Giani, primo clarinetto de I Pomeriggi musicali. Nel 2022 ha eseguito il concerto BWV 1056 di Bach in una serata con ospite d’onore Fabien Thouand , primo oboe della Scala. Dal 2012 ha iniziato l’esecuzione dell’integrale dei concerti per pianoforte di Mozart. Nel 2023 e’ stato ammesso e si e’ esibito nel festival Pianocity Milano. Nello stesso anno ha diretto la sua orchestra in un concerto con ospiti i Fiati Solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.