Eurotek Uyba, il sogno playoff continua: domenica la sfida a Scandicci

Tempo di playoff per la Eurotek Uyba Busto Arsizio che dopo aver chiuso al sesto posto la regular season, scenderà in campo domenica 9 marzo al Pala Wanny di Firenze per disputare Gara 1 contro la Savino del Bene Scandicci, una delle formazioni tra le più forti del campionato (inizio partita ore 17).

L’ultimo confronto diretto in stagione ha visto la UYBA imporsi 3-1 all’andata, mentre al ritorno sono state le toscane a prevalere con un netto 3-0. La trasferta fiorentina si preannuncia dunque impegnativa: l’ultima vittoria biancorossa su questo campo risale al 2022, ma la squadra di coach Barbolini vuole provare a ribaltare il pronostico e arrivare con il morale alto a Gara 2, in programma alla e-work arena di Busto Arsizio domenica 16 marzo alle 15:30.

La UYBA arriva alla sfida dopo il successo contro Talmassons, mentre la Savino del Bene è reduce da una sconfitta interna contro Novara (1-3), che le è costata il secondo posto in classifica, superata da Milano nell’ultima giornata. Tuttavia, mercoledì le toscane si sono riscattate vincendo per 3-0 in Polonia contro il Lodz nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Per questo match, coach Barbolini potrebbe tornare alla sua formazione tipo con Boldini in regia, Obossa opposta, Sartori e Van Avermaet centrali, Piva e Kunzler in banda, Pelloni libero. Dall’altra parte della rete, coach Gaspari potrebbe affidarsi a Ognjenovic in palleggio, Antropova opposta, Nwakalor e Da Silva centrali, Bajema e Mingardi schiacciatrici, Castillo libero.

Così la capitana biancorossa Giuditta Lualdi: “Lavoriamo per arrivare a Palazzo Wanny il più solide possibili, sappiamo che possiamo giocarci una grande chance perchè nella gara di andata in casa siamo state molto ciniche e superiori a loro. Al ritorno hanno vinto loro ma la UYBA ora riparte con lo spirito di una squadra che in casa può battere chiunque, provando a giocare anche fuori la sua miglior partita in Gara 1”.