Famiglie con animali: Coinger semplifica lo smaltimento delle lettiere con un nuovo servizio

Coinger lancia un nuovo servizio dedicato ai proprietari degli animali d’affezione, che prevede il ritiro settimanale dei rifiuti derivanti dalle lettiere. La nuova soluzione nasce per rispondere alle crescenti esigenze di una gestione sostenibile, garantendo un conferimento agevole e sicuro per ogni famiglia.

In risposta all’introduzione del sistema TariP e alla raccolta bisettimanale della frazione RUR (Rifiuto Urbano Residuo), l’azienda ha infatti avviato una riflessione sui comportamenti di smaltimento di deiezioni e materiali delle lettiere utilizzati per cani e gatti. Uno studio recentemente condotto ha evidenziato che, per ogni gatto, la produzione annua di RUR legata all’uso di lettiere in silicati può arrivare fino a 200 kg, una quantità nettamente superiore alla produzione pro capite media di RUR, che si attesta sui 70 kg. Questo implica che per i proprietari di animali la gestione dei rifiuti può rivelarsi problematica, specialmente quando le quantità superano le specifiche tecniche dei contenitori standard.

Nel 2024, Coinger ha lanciato un sondaggio per raccogliere il parere dei propri utenti riguardo l’introduzione di un servizio pensato appositamente per loro, con un riscontro positivo da parte di circa 500 famiglie. In risposta a queste esigenze, Coinger ha proposto soluzioni alternative, come l’utilizzo di lettiera a base vegetale, che riducono significativamente la produzione di RUR. Tuttavia, la gestione del rifiuto animale resta una sfida. Per questo, Coinger ha deciso di offrire un servizio aggiuntivo dedicato, volto a semplificare il conferimento dei rifiuti derivanti dagli animali d’affezione.

«Gli animali d’affezione sono parte integrante delle famiglie dei nostri utenti e il loro impatto nella produzione dei rifiuti è significativo – ha spiegato Giorgio Ginelli, Amministratore Unico di Coinger – Coinger si dimostra sensibile alle esigenze dei proprietari di cani e gatti e alla corretta gestione di deiezioni e rifiuti da lettiera introducendo un servizio innovativo e dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Riteniamo che il servizio proposto possa essere una valida alternativa all’impiego di lettiere vegetali o compostabili ed alla gestione di quelle in silicati e delle deiezioni attraverso l’implementazione della dotazione standard dei contenitori».

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Da oggi, i proprietari di cani e gatti potranno richiedere un rotolo da 30 sacchi speciali, da utilizzare per il conferimento delle deiezioni e dei materiali delle lettiere. Il servizio prevede che i sacchi possano essere esposti settimanalmente, in corrispondenza dei giorni di raccolta dell’indifferenziata. In alternativa, i proprietari potranno esporli nelle settimane in cui non è previsto il passaggio del RUR. I sacchi avranno un peso massimo di 7 kg ciascuno.

Il servizio, a fronte di una tariffa di 90 euro, potrà essere attivato recandosi presso la sede Coinger di Jerago con Orago, in via IV Novembre 7, con pagamento contestuale al ritiro dei sacchi speciali.