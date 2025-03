Festival Fotografico Europeo, le tappe in Galleria Boragno a Busto Arsizio

Proseguono anche nel mese di aprile gli appuntamenti del Festival Fotografico Europeo, che ha preso il via il 16 marzo e farà tappa nella Galleria Boragno, in via Milano 4 a Busto Arsizio, nel cuore del centro storico. La rassegna, come ogni anno, è organizzata da AFI – Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con le città di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza e con il Comune di Olgiate Olona.

Il primo incontro si terrà sabato 5 aprile alle 11, quando la Galleria ospiterà il fotografo Livio Senigalliesi, protagonista di un dialogo con Valeria Valli dedicato alla fanzine, uno strumento editoriale agile, economico e capace di raggiungere nuovi pubblici senza compromettere la qualità dei contenuti. Senigalliesi racconterà la sua esperienza nel trasformare reportage fotografici in pubblicazioni accessibili, valorizzandoli con una veste grafica curata e un prezzo contenuto. In questa occasione verrà presentato il lavoro “Polesia, dove il tempo si è fermato”.

Nato a Milano nel 1956, Livio Senigalliesi ha fatto della fotografia un mezzo di testimonianza diretta. La sua carriera lo ha portato sui principali fronti di crisi internazionale, dal Medio Oriente al Kurdistan, dal Congo al Sudan, fino al Kashmir. Ha vissuto a Berlino e nella DDR durante il periodo della divisione e della riunificazione della Germania, ed era a Mosca nei giorni del golpe che segnò la fine dell’Unione Sovietica. A Sarajevo ha documentato da vicino l’assedio più lungo della storia, mentre più volte è stato inviato in Palestina, Libano e Afghanistan. Oltre alla sua attività espositiva e editoriale, realizza progetti didattici nelle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della guerra e della pace.

Domenica 6 aprile, sempre alle 11, si terrà invece l’inaugurazione della mostra fotografica di Laura Giorgia Boracchi, dal titolo “Il mondo nella mente”, che resterà aperta fino al 13 aprile. L’artista propone un percorso introspettivo in cui il nero diventa materia viva da interrogare, alla ricerca di ombre, domande e risposte che abitano un universo mentale in cui il pensiero è l’unica forma tangibile di energia.

Originaria di Merate, Boracchi si è avvicinata alla fotografia durante gli studi di scultura all’Accademia di Belle Arti. La sua ricerca si è progressivamente concentrata sul linguaggio fotografico, privilegiando il tema del pensiero e dell’ombra come chiave espressiva. Collabora con diversi studi d’arte e fotografia, e i suoi lavori sono stati più volte esposti in rassegne e mostre collettive.

Le mostre sono a ingresso libero. La Galleria Boragno sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, mentre il giovedì e il venerdì sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30. Per maggiori informazioni sul Festival Fotografico Europeo e per consultare il programma completo è possibile visitare il sito ufficiale: www.europhotofestival.com.