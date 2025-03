Il professor Alberti della LIUC nuovo direttore del Porter Institute di Harvard

Novità importante in casa LIUC: Fernando Alberti, che all’ateneo di Castellanza ricopre il ruolo di professore ordinario di Economia Aziendale, è stato nominato direttore del Porter Institute di Harvard, la celebre università statunitense che ha sede nei pressi di Boston.

L’istituto porta il nome del professor Michael E. Porter, considerato il “padre” della strategia aziendale, e attivo per oltre 40 anni nell’ambito dell’Harvard Business School. La struttura promuove la ricerca, il dialogo, la formazione e il trasferimento di competenze tra strategia, competitività e impatto sociale. È finanziato da business leader di tutto il mondo, e garantisce il rigore scientifico dei suoi programmi grazie alla guida scientifica di accademici di fama internazionale.

Il professor Alberti è da tempo inserito nell’istituto: lavora infatti nella squadra di Porter fin dal 2010 e nel 2019 venne premiato con l’inserimento nella prestigiosa Hall of Fame di Harvard Business School per il suo contributo sul tema della competitività. Alberti, che si è laureato alla LIUC, dirige oggi lo IEC, Institute for Entrepreneurship and Competitiveness, punto di riferimento in ambito nazionale in rapporto alle tematiche della competitività, dell’imprenditorialità e della strategia.

È stato inoltre l’ideatore del percorso di Laurea Magistrale in Entrepreneurship & Innovation, interamente in lingua inglese, sviluppato sempre in partnership con il network del professor Porter.

«La nomina alla direzione del Porter Institute rafforza ancor di più il nostro orientamento internazionale come LIUC – spiega il professor Alberti – permettendoci di offrire una formazione di alto standing internazionale nel campo della strategia e di garantire nuove opportunità per i programmi formativi della Scuola di Economia e della LIUC Business School».