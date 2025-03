Il progetto della Fondazione di Comunità: “Malnate laboratorio per la prevenzione dei tumori”

La Fondazione della Comunità di Malnate, in collaborazione con gli specialisti di genetica dell’azienda Socio sanitaria territoriale Sette Laghi, ha annunciato un progetto innovativo per utilizzare la genetica come chiave di interpretazione nella prevenzione dei tumori. Un’iniziativa che avrebbe dovuto iniziare a breve, ma che è stata momentaneamente rimandata a causa di un imprevisto. Nonostante ciò, la Fondazione ha diramato un comunicato nel quale spiega che resta determinata a portarla avanti non appena le condizioni lo permetteranno.

Il comunicato:

Grazie alla sinergia con gli specialisti di genetica dell’azienda Socio sanitaria territoriale Sette Laghi, si vuole fare di Malnate un vero e proprio laboratorio: per permettere alla genetica di diventare la chiave interpretativa per aiutare la prevenzione dei tumori.

“Un progetto cui crediamo fortemente, convinti dei benefici in termini sanitari che potrà apportare a tutti gli abitanti del nostro territorio – continua il presidente Grizzetti –. Purtroppo però, a causa di un grave imprevisto, ci vediamo costretti a rimandarne l’avvio. Siamo comunque pronti a dare sviluppo a questa attività non appena le condizioni lo permetteranno. Come Fondazione, restiamo pienamente a disposizione della cittadinanza per garantire nuove iniziative che siano a beneficio dell’intera collettività.”

Dando seguito al forte impegno degli anni scorsi, sviluppato insieme al fondo Pinuccia Spadotto per il benessere e la salute delle donne, si è deciso di far compiere un salto di qualità all’iniziativa, puntando fortemente sul ruolo della genetica quale strumento di prevenzione.

“La genetica – spiega Carlo Grizzetti, presidente della stessa Fondazione – è diventata ormai un elemento indispensabile in termini di diagnosi, terapie mirate da sviluppare e soprattutto la prevenzione, ovvero la possibilità di identificare individui a rischio di malattie ereditarie e così attuare misure preventive per ridurre l’incidenza di queste patologie.”

L’iniziativa era stata annunciata durante la tradizionale festa di San Martino, lo scorso novembre, quando la Fondazione della Comunità di Malnate presenta un resoconto della propria attività e annuncia le progettualità dell’anno che sta per iniziare.

Un progetto dunque importante che si inserisce nell’obiettivo più generale di politica sanitaria, di diffondere la cultura della genetica, ma anche di attuare una rete territoriale che coinvolga i medici di medicina generale e gli infermieri di famiglia, coordinandosi con le strutture sanitarie e integrandosi con l’impegno del volontariato. Il tutto per utilizzare correttamente le risorse, anche quelle della Fondazione della Comunità di Malnate e quelle messe a disposizione dal Fondo Pinuccia Spadotto, a beneficio di tutti i cittadini.