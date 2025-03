Incendio a Laveno Mombello: in fiamme due appartamenti, nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 5 marzo, a partire dalle ore 16, un incendio ha interessato due appartamenti attigui all’interno di un complesso residenziale a Laveno Mombello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, operando con un’importante dispiegamento di mezzi: un’autopompa, due autobotti e un’autoscala.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con le squadre impegnate nella fase di minuto spegnimento per mettere in sicurezza l’area ed evitare eventuali riprese delle fiamme. Contestualmente, sono state avviate le indagini per determinare le cause del rogo, che al momento non sono ancora state chiarite.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti degli appartamenti coinvolti, né tra i soccorritori. Resta da valutare l’entità dei danni subiti dalle abitazioni.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguiranno fino a completa bonifica dell’area.