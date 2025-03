Incidente a Gavirate: auto contro un muro, ferita una donna

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nella serata di venerdì 14 marzo, intorno alle 21, nel comune di Gavirate, lungo la Strada Provinciale 1, per un incidente stradale. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro di contenimento.

Alla guida del veicolo si trovava una donna di 41 anni, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Restano da chiarire le dinamiche dell’accaduto