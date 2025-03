Incidente in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, coinvolti due bambini di 2 e 10 anni

Incidente intorno alle 16.30 di domenica 9 marzo in direzione Milano sulla autostrada A8 nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza. Coinvolti diversi mezzi e soccorse 8 persone, tra cui anche un bambino di 2 anni e una bambina di 10 anni.

Lunghe le code che si sono formate in direzione Milano in un pomeriggio domenicale da dimenticare per chi viaggia in auto. Sul posto i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.