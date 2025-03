Incontri a sorpresa tra forze dell’ordine transfrontaliere: il doganiere Loris Bernasconi incontra il comandante dei vigili di Varese

Curioso “incontro interforze” ieri alla Schiranna: protagonisti la più famosa “guardia di frontiera” Svizzera, Loris J. Bernasconi (l’attore svizzero Paolo Guglielmoni) e il comandante della Polizia Locale di Varese, Claudio Vegetti.

È stato il protagonista di Frontaliers a voler stringere la mano – una volta accertato che non si trattava di un costume i scena… – al comandante dei vigili della città, sceso a Schiranna per verificare che i cambiamenti viabilistici necessari per girare le scene previste fossero condotti in sicurezza per tutti.

Alla fine, anche il frontaliere Roberto Bussenghi (L’attore svizzero Flavio Sala) si è unito, per una speciale foto di gruppo tra divise di frontiera.