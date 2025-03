“Innamorati di Angera”, l’evento dedicato all’amore e all’artigianato, sulle rive del Lago Maggiore

Programma

Durante tutta la giornata, dalle ore 10:00 alle 18:30, il centro storico si animerà con un ricco programma di attività ed eventi imperdibili per famiglie e visitatori.

• Mercatino artigianale Angera: numerosi artigiani esporranno le loro creazioni in Via Mario Greppi e Piazza Parrocchiale, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di prodotti unici e fatti a mano.

• Installazioni artistiche a tema Amore: scenografie e allestimenti dedicati ai sentimenti e alle emozioni renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva.

• Spettacolo per bambini e famiglie: i bambini della scuola primaria di Angera, coordinati dall’insegnante M.A. Pazienza, si esibiranno in uno spettacolo coinvolgente dedicato all’amore e ai valori.

• Letture emozionanti in dialetto a cura de “I Piott di Angera”: momenti di narrativa e poesia dedicati all’amore e alle relazioni nelle più diverse forme.. l’amore per il proprio paese, l’amore in età avanzata, l’amore e la mitologia.

• Shopping Angera: per l’occasione, le attività commerciali del centro storico accoglieranno i visitatori con offerte speciali e vetrine tematiche.

• Musica dal vivo e intrattenimento: performance e momenti di svago accompagneranno la giornata, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

“Innamorati di Angera” rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata romantica e scoprire le bellezze del borgo di Angera, incastonato sulle rive del Lago Maggiore.

Per ulteriori informazioni sull’evento, il mercatino artigianale e le iniziative collaterali, visita il sito ufficiale www.fieraartigiani.it.

Immagine generata con AI