“Intitoliamo i luoghi pubblici, ma a tutte le parti politiche“

Gentile redazione,

Sabato 29 marzo 2025 alle 21 in una cerimonia pubblica il Teatro comunale di Luino sito in corso XXV Aprile verrà intitolato a “Dario Fo e Franca Rame”. Parteciperò volentieri a questo evento. Tuttavia, il Teatro ha un nome già da fine ‘800: Teatro Sociale. Il mio caro nonno Piero Antonini, che per molti anni fu segretario della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Luino, mi raccontava sempre fin da quando ero bimbo che questo era il piú antico sodalizio di Luino, essendo stato fondato nel 1869. Il Corriere del Verbano fu fondato nel 1876 e la Ferrovia del Gottardo vide la sua prima pietra nel 1882. Con ciò voglio dire che poiché il nome del teatro c’è già ed è “Sociale”, chiedo ufficialmente al sindaco Enrico Bianchi e alla sua giunta che il Teatro si chiami “Teatro Sociale – Dario Fo e Franca Rame”.

Così sarebbe rispettata la storia e allo stesso tempo si onorerebbero due grandi figure, il premio Nobel del 1997 per la Letteratura e la sua grandissima moglie. Aggiungo però che sarebbe bello che la giunta vicina al centrosinistra che governa Luino dal 2020 intitoli uno spazio pubblico a un personaggio meritevole di destra, per esempio Giorgio Almirante e una prossima giunta di centrodestra faccia la stessa cosa con una grande personalità di sinistra, penso a Enrico Berlinguer. Nel mio piccolo, da consigliere comunale, proposi di intitolare una piazza all’eroe della Resistenza e grande partigiano monarchico e liberale, il conte Edgardo Sogno Rata del Vallino, una rotatoria al grande preside del Liceo di Luino professor Luigi Alfrè e una al tesoriere della Confraternita del Santuario del Carmine ed esimio consigliere comunale Francesco Carnosi. Queste tre intitolazioni da me fortemente volute volevano proprio andare nella direzione di una pacificazione, cittadina e nazionale.

Alessandro Franzetti già presidente del Consiglio Comunale di Luino