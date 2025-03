Ispra per tutti: “Nell’attuale maggioranza non vediamo il cambio di rotta promesso”

All’indomani del consiglio comunale dedicato all’approvazione del bilancio e del Dup anche il gruppo “Ispra per tutti” ha diffuso alcune osservazioni.

“Il nostro Gruppo Consiliare – si legge in una nota – ha avuto, sin dall’inizio, un atteggiamento responsabile verso i problemi del paese, evitando inutili polemiche con la maggioranza amministrativa. Responsabilità non significa però immobilismo o, peggio ancora, disinteresse. E da questo punto di vista, basta citare le interrogazioni e le mozioni che, già dal secondo consiglio comunale, il nostro gruppo ha proposto. Tra le interrogazioni a risposta scritta presentate possiamo citare la mancata discussione e approvazione delle Linee Programmatiche, le informazioni relative alla realizzazione del secondo lotto per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via Varese, lo stato dell’area ex-canottieri, la manutenzione, assolutamente necessaria, del percorso sul lungolago dalla “La passeggiata dell’amore”, attraverso “S. Carlo” fino alle “Fornaci”, nonché, da ultimo, all’assoluta mancanza di trasparenza e comunicazione puntuale dell’amministrazione verso i cittadini. Infatti alcune delle interpellanze proposte hanno ottenuto risposta, a seguito di solleciti, ben oltre i termini di 30 giorni previsti dai regolamenti. Le mozioni presentate riguardano la richiesta di installazione di una “panchina rossa”, il cui significato è noto a tutti, e di panchine, come arredo urbano, sia nell’area commerciale sia lungo la Via Fermi, zone che risultano completamente sprovviste. Infine la mozione relativa alla stipula, con il Tribunale di Varese, di una convenzione per consentire lo svolgimento di lavori socialmente utili in sostituzione delle pene previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare per i reati previsti dall’articolo 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis”.

“Siamo soddisfatti – prosegue il gruppo – dell’approvazione all’unanimità della nostra proposta e ci auguriamo che al più presto il Sindaco e la Giunta Comunale provvedano alla stipula dell’intesa con le strutture interessate del Tribunale di Varese. Infine, la sera di mercoledì 26 febbraio in Consiglio Comunale si è discusso anche del Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027. Osservazioni? Al termine di una campagna elettorale finalizzata a demolire la passata amministrazione, ci troviamo davanti una proposta di bilancio in piena continuità rispetto alla stessa. Infatti, vengono confermati, senza colpo ferire, l’addizionale IRPEF, le aliquote IMU e persino la vituperata TARI. Se ciò non bastasse, è stata riconfermata l’entrata in bilancio per “Permessi di Costruire” pari a 188.000 €, in perfetta continuità con quanto svolto dalla precedente amministrazione. Questo significa che si continuerà pesantemente a cementificare un territorio altamente urbanizzato. Il D.U.P., così come presentato, è un bel libro. Giusto per dare un’idea, nel triennio 2025-2027, per i progetti di importo superiore a 150.000 €, si pensa, per esempio, di spendere 1.200.000 € per non meglio precisati interventi di valorizzazione e riqualificazione del lago, 550.000 € per un campo sportivo in erba sintetica e 400.000 € per una pista ciclopedonale e così via ad elenchi di altre idee di importi elevati. Perciò, fatte salve le azioni realizzabili con importi inferiori a 150.000 €, si tratta di iniziative che prevedono un investimento complessivo di quasi tre milioni di Euro: intenti o progetti? Noi, nel nostro piccolo, continueremo a proporre iniziative nell’interesse della nostra comunità”.