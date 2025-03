La gran stagione della Uyba termina con un po’ di amarezza: niente Europa per le Farfalle

Serviva una vittoria entro i quattro set (3-0 o 3-1) o, in subordine, un successo al tie-break con allungamento al golden set di spareggio. E invece la Uyba ha perso per la seconda volta al quinto set contro Pinerolo e ha dovuto dire addio alla qualificazione alla Challenge Cup, con le piemontesi che invece avanzano nei playoff dedicati alla terza competizione europea.

Termina così, davanti al pubblico amico di viale Gabardi, la stagione della Eurotek di Massimo Barbolini, un cammino molto buono, a tratti esaltante (dopo la falsa partenza firmata Caprara) che si conclude con una punta di amaro vista l’esclusione dalle coppe che, per quanto visto in questi mesi, sarebbero state un traguardo meritato.

Nel match con Pinerolo però le Farfalle si sono fatte sorprendere nel primo e nel terzo set, disputati spalla a spalla ma persi in volata. E anche nel tie-break finale le biancorosse, che erano riuscite a rintuzzare il vantaggio della Wash4Green, non sono riuscite a chiudere i conti per rimandare al golden set il discorso qualificazione.

Un peccato, perché davanti ai 1.500 della E-Work Arena si è vista una squadra comunque ancora in palla, con una Giorgia Frosini da antologia. L’opposto 22enne, dentro dal secondo set al posto di Obossa, ha messo a terra ben 25 punti risultando la top scorer biancorossa, con Piva che ha aggiunto 18 palloni vincenti. Sylves (16) e la ex Bracchi (15) sono state invece le migliori marcatori delle ospiti che quindi continuano il percorso con l’Europa nel mirino.

A fine partita non è mancata una certa commozione, perché la capitana Giuditta Lualdi ha comunicato il proprio ritiro dal volley di vertice ed è stata premiata dal presidente Giuseppe Pirola. «Sono emozionatissima – ha detto la 29enne nata proprio a Busto – Questa è stata ufficialmente la mia ultima partita di pallavolo, l’ultima in questo palazzetto che amo e che è indubbiamente il più bello d’Italia, ve lo posso assicurare. Auguro a tutti di poter vivere un sogno come il mio, dico a tutti voi di non aver paura di avere il coraggio di scommettere su voi stessi: io ero qui nel 2012, l’anno del triplete, e mai avrei immaginato di giocare in questo campo, ma è successo. Grazie alla UYBA, al Presidente Giuseppe Pirola per avermi dato la possibilità tre anni fa di far parte di questa squadra, grazie alle compagne, allo staff e a tutti i tifosi, cuore di questa casa e di questa famiglia».