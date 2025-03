La Polti-VisitMalta di Ivan Basso parteciperà al Giro d’Italia

Ci sarà anche la Polti-VisitMalta, la squadra di ciclismo diretta da Ivan Basso ed erede di quella Eolo-Kometa tanto radicata nel Varesotto, al prossimo Giro d’Italia. Lo hanno comunicato gli organizzatori di RCS Sport che hanno diffuso i nomi delle quattro “wild card” per la corsa rosa.

Come noto, ai grandi giri e a tutte le corse World Tour partecipano di diritto e per obbligo solo le formazioni di primo livello, l’UCI World Tour appunto: le altre (salvo le due migliori Professional che possono decidere se gareggiare o meno) hanno bisogno di un invito da parte dell’organizzazione.

Per il Giro 2025 erano previsti quattro posti “extra”: due sono andati alle principali squadre italiane ovvero la VF Group-Bardiani-Csf e per l’appunto la Polti-VisitMalta. Oltre a esse disco verde per i due quotati team svizzeri, Tudor e Q36.5.

«Il quinto invito al Giro d’Italia ci inorgoglisce e alimenta responsabilità e voglia di stupire» ha commentato Basso, vincitore da corridore di due maglie rosa nel 2006 e nel 2010. «La nostra crescita costante ci ha permesso di acquisire credibilità presso organizzatori e grande pubblico, costruendo una community che partiva dai fan dei due fondatori (Basso stesso e Alberto Contador ndr) ed è arrivata a coinvolgere i tifosi del Team Polti degli anni Novanta e gli appassionati di oggi».

Negli anni scorsi il team ha ottenuto due vittorie di tappa al Giro d’Italia. In quello d’esordio del 2021 ci fu lo straordinario successo in salita sullo Zoncolan di Lorenzo Fortunato che fu anche il primissimo per la squadra allora neonata. Nel 2023 invece toccò a Davide Bais arrivare da solo in cima al Gran Sasso, a Campo Imperatore.