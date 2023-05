Tripudio Eolo-Kometa: a Campo Imperatore vince Davide Bais

Sulla seconda salita del Giro d’Italia è un trionfo per la Eolo-Kometa: a due anni dal successo di Lorenzo Fortunato in cima allo Zoncolan, tocca a Davide Bais centrare una tappa della corsa rosa con addosso la maglia del team di matrice varesotta.

Una vittoria che premia la sua categoria, quella degli attaccanti coraggiosi: il corridore trentino è infatti uno specialista delle fughe e non poteva che conquistare in questa maniera la prima vittoria da professionista della sua carriera. Un obiettivo centrato dopo oltre 200 chilometri di fuga insieme ai due compagni d’avventura il ceco Karel Vacek (Corratec) e il lecchese Simone Petilli (Intermarché), battuti sul traguardo di Campo Imperatore, a 2000 metri di quota in provincia dell’Aquila.

Tutti e tre avrebbero meritato il successo: Petilli è apparso il più agile in salita, Vacek è sembrato sul punto di staccarsi ma ha rilanciato, Bais è arrivato in cima più regolare. E quando lo scalatore della Intermarché ha provato lo scatto, il trentino della Eolo ha risposto con la gamba migliore, sorpassando Petilli e mettendo diversi metri di margine tra sé e gli altri tanto da poter alzare le braccia.

Braccia che da questa sera saranno fasciate da un maglia azzurra che non è quella della Eolo-Kometa, bensì quella del leader della classifica degli scalatori. Bais infatti ha fatto incetta di punti sulle salite di giornata e con quelli “di prima categoria” guadagnati a Campo Imperatore si è preso anche il simbolo di leader delle montagne. Una vittoria nella vittoria.

