La Solbiatese frena a Ispra, il Pavia si avvicina

Con il ritorno in panchina di Ulisse Raza l’Ispra sta ritrovando una serie di risultati positivi. Anche la capolista Solbiatese non è riuscita nell’intento di battere gli ispresi, con la gara che è terminata 0-0. I ragazzi di mister Vito Grieco restano al primo posto ma vedono il Pavia, vittorioso 2-1 sulla Vergiatese, avvicinarsi a un solo punto di distacco. A tre punti dalla vetta arriva anche la Caronnese grazie alla vittoria 2-1 in casa della Base 96. Il Mariano invece perde terreno, sconfitto 2-0 in casa nello scontro d’alta classifica dalla Rhodense

L’Fbc Saronno dopo un periodo negativo e l’addio di mister Fiorenzo Roncari ritrova i tre punti sul campo della Lentatese vincendo 2-1. Corre il Legnano, che espugna 2-0 Meda (leggi qui), mentre non va oltre lo 0-0 casalingo la Sestese contro il Robbio.

Pareggio anche tra Cinisello e Sedriano (1-1), si prende tre punti l’Ardor Lazzate che passa 1-0 a Casteggio.