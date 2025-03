Licata: “Potenziare i servizi bus tra Lombardia e Canton Ticino”

«Si apre finalmente la possibilità di rendere più capillari ed efficienti i collegamenti su bus tra Lombardia e Canton Ticino», così Giuseppe Licata, consigliere regionale varesino di Forza Italia, che oggi ha fatto parte della delegazione di Regione Lombardia nell’incontro con la rappresentanza del Parlamento del Canton Ticino a Bellinzona.

Al centro del confronto il potenziamento del trasporto bus transfrontaliero, reso possibile dalla recente abolizione del divieto di cabotaggio, che entrerà in vigore con il decreto del Presidente della Repubblica previsto per aprile. Fino allo scattare del decreto, infatti, non è possibile per i pullman italiani effettuare fermate intermedie in Svizzera (oltre al capolinea) e viceversa per i pullman svizzeri verso l’Italia.

«Questi servizi – prosegue Licata – insieme al rafforzamento del trasporto ferroviario, possono ridurre il traffico di auto private e facilitare la vita quotidiana dei lavoratori frontalieri, migliorando al contempo la viabilità nelle aree di confine».

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di Alptransit, del completamento delle infrastrutture di accesso alle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri e delle opportunità offerte dai fondi Interreg, con una disponibilità di 143,64 milioni di euro per progetti nei settori della tecnologia, della mobilità e dell’inclusione sociale.

«Un lavoro politico e di mediazione da continuare per ottenere al più presto risultati tangibili che rendano più facile la vita dei frontalieri, che vuol dire anche crescita dell’economia transfrontaliera anche e soprattutto a favore della Lombardia e della provincia di Varese», conclude Licata.