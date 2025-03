Nella mattinata di oggi, sabato 29 marzo, l’Università dell’Insubria ha ospitato il suo Open day 2025.

Galleria fotografica L’Open Day 2025 dell’Ateneo dell’Università dell’Insubria 4 di 8

“È bello che questa giornata veda una partecipazione così numerosa ed elevata – ha affermato la Rettrice Maria Pierro alla classe gremita che si è riunita, tra futuri studenti e genitori, per l’incontro dedicato alla facoltà di medicina – È appena uscito il nuovo decreto a conferma del fatto che il prossimo anno medicina inizierà a numero aperto per il primo semestre, con tre insegnamenti, chimica, fisica e biologia, per un totale di 18 crediti. Accanto agli insegnamenti abbiamo istituito una commissione dedicata, con la possibilità, nel caso in cui non si superasse il primo semestre – valutato con esami a livello nazionale – di frequentare un “corso scivolo” tra biologia, biotecnologie, farmacia e scienze infermieristiche”.

Una questione, quella del nuovo decreto, che potrebbe “Smorzare l’entusiasmo per la professione – ha poi spiegato la Presidente della Scuola di Medicina, la Proff.ssa Rovera – queste sono scelte importanti, di vita. L’organizzazione molto è complessa per quella che è la novità, ovvero l’abolizione test. Voi dovete diventare difensori della vita e nonostante le difficoltà, essendo questo il primo esperimento in questo senso, noi vi garantiamo di preservare la qualità della didattica e dell’informazione. Via assicuriamo, inoltre, di preservare il preziosissimo rapporto studente/docente. Solo guardandovi negli occhi potremo insegnare correttamente e trasformarvi in bravi medici”.

Anche l’Assessore Chiara Rosa Giorgia Colombo ha partecipato all’incontro in rappresentanza del Comune di Busto Arsizio: “L’Università dell’Insubria è un contesto importante all’interno del quale si da ai giovani la possibilità di imparare e formarsi, rimanendo nel proprio territorio. A Busto Arsizio attualmente abbiamo solo un corso attivo, quello di biomedica, ma stiamo lavorando per portare nuovi corsi, sia scientifici che umanistici. Sono felice di essere qui e assistere con i miei occhi al grande fermento che attraversa questa Università”.

Presenti all’Open Day dell’Insubria anche il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e il Sindaco di Varese Davide Galimberti: “Varese é una città sempre più universitaria, con migliaia di studenti che stanno scegliendo di intraprendere un percorso all’Insubria – ha affermato il Primo Cittadino – La città si sta attrezzando per migliorare l’accoglienza degli studenti attraverso studentati diffusi e servizi universitari. È bello vedere tanti ragazzi che nei prossimi anni popoleranno la città con questa stessa energia che si percepisce qui oggi. Varese, Como e Busto sono realtà che hanno voglia di futuro”.