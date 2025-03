Lotta e storia: le armi del Varese per battere la Lavagnese

Servono motivazioni extra al Varese per affrontare questo finale di stagione. Dopo aver ormai perso le speranze di primo posto e aver visto allontanarsi anche la seconda piazza, i biancorossi dovranno quanto meno chiudere con onore e orgoglio questo campionato. Domenica 30 marzo (ore 15, dopo il cambio dell’ora nella notte) i ragazzi di mister Roberto Floris ospiteranno la Lavagnese al “Franco Ossola”.

PASSERELLA STORICA

Lo scorso 22 marzo il calcio varesino ha celebrato 115 anni di storia e per questo motivo lo stadio di Masnago sarà cornice, prima della partita, di una passerella di campioni che hanno fatto la storia biancorossa. Dalla moglie di Pietro Anastasi a Virgilio Maroso, figlio del grande Meo. Ma anche Andena, Ramella, De Lorentis, Papini e tanti altri guidati da Guido Borghi, presidente di quegli anni. Una prima sfilata che verrà ripetuta anche nelle ultime due gare interne di campionato con ex dal passato più recente.

LAVAGNESE SENZA EX

E se di ex biancorossi si parla, non si può non pensare che a guidare la Lavagnese a Masnago non sarà Giorgio Roselli. L’allenatore, infatti, è stato esonerato dalla società ligure proprio alla vigilia della sfida di Varese. Non sono stati i risultati la causa del divorzio, ma la decisione del tecnico di non proseguire il progetto tecnico – con il Vado pronto ad accoglierlo – e così la società ha deciso di puntare subito su Giacomo Avellino, ex capitano bianconero e promosso alla guida della squadra.

LE PAROLE DI MISTER FLORIS

«Sicuramente la Lavagnese è un’ottima squadra che arriva da un momento positivo, gioca bene sul recupero palla e servirà fare attenzione. Avremo diverse defezioni, ma dovremo avere voglia di sopperire alle assenze. Bisogna crederci fino alla fine per qualsiasi obiettivo, lottare per onorare questa piazza e celebrare i 115 anni saranno una motivazioni in più».

DIVERSE ASSENZE

Due infortunati sicuri, due squalificati più qualche acciacco, senza considerare i lungo degenti. Contro la Lavagnese il Varese dovrà far fronte a diverse assenze: Niccolò Stampi e Stefano Molinari sono gli infortunati di lungo corso, ai quali si aggiungono i problemi muscolari di capitan Vitofrancesco e di Nicolò Romero. Fermi per squalifica Matteo Barzotti e Paolo Ropolo, in settimana ha lavorato a parte anche Paolo Valagussa. Un quadro che lascia a mister Floris scelte quasi obbligate, ma chi è stato in panchina ultimamente avrà voglia e determinazione per farsi valere in campo.

DIRETTAVN

DIRETTAVN

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog. Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.