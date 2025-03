Mastini, serve un secondo colpo sulla corazza del Caldaro

In matematica, anzi, in algebra, la proprietà commutativa, in un suo passaggio, stabilisce che cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Lo avrà pensato anche l’allenatore di Caldaro che, pur cambiando il portiere, sostituendo l’ottimo Andergassen e lasciando spazio tra i pali all’altrettanto bravo Samuel Rohregger, ha subìto ancora una volta un gol decisivo dal nostro Andrea Schina.

Sempre lui (già match winner della storica finale 2023), che nell’ultima azione decisiva di Gara3 sembra aver rubato il bastone a Franchini, inventandosi una vera e propria magia in uno contro zero verso l’estremo altoatesino per il 2-3 che ha riaperto la serie di semifinale tra Varese e Lucci. Certo, il peso di questa rete, seppur fondamentale per continuare a tinteggiare di giallonero questa elettrizzante stagione, non ha lo stesso valore del più famoso gol per il titolo di due anni fa, ma sta di fatto che il numero 3 sulla ruota di Caldaro fa paura.



Alla vigilia di Gara 4, voluta con tutto il cuore e la grinta dai Mastini scesi sul ghiaccio con lo spirito giusto, i valori si sono bilanciati. I Lucci rimangono sì la prima forza del campionato, se si analizzano il roster e la mole di gioco, ma certamente faticheranno a esprimersi al meglio. Ecco, questa potrebbe essere una condizione ideale per colmare il gap tecnico tra le due compagini, concedendo agli avanti gialloneri (ma pure i terzini non scherzano) di far male all’avversario.

Come sempre si profila una bella partita, e come sempre le due squadre si affronteranno a viso aperto. Altro fattore chiave è quella fame in punta di stecca di molti attaccanti gialloneri, che avranno moltissima voglia di mettere il sigillo a questa partita.

Forse, però, la più grande responsabilità graverà sulle spalle di coach Gaber Glavic, il sergente con gli occhi di ghiaccio venuto dal freddo, che dovrà capitalizzare l’adrenalina prodotta dai Mastini in Gara 3, mettendo sul ghiaccio quel bel gioco a metà tra grinta e tecnica che ha portato sin qui la squadra.

Poi, certo, sul ghiaccio ci saranno loro, i Mastini, a giocarsela, con quel fantastico mix di esperienza e di belle scoperte tra i più giovani, valorizzati in maniera sublime quest’anno, che si sono meritati l’affetto di un pubblico unico, capace di sostenere Varese allo stesso modo sia in casa che fuori. Già, il pubblico giallonero: il necessario “uomo in più”, che servirà per dare quella carica necessaria a Varese per continuare a sognare.

IHL SEMIFINALI

Caldaro (1) – VARESE (4) 2-1 (G4: ore 18,30)

Aosta (2) – Feltre (3) 3-0 – Aosta in finale

LA SERIE

Gara1: Caldaro – Varese 3-0

Gara2: Varese – Caldaro 2-3

Gara3: Caldaro – Varese 2-3 OT

Gara4: Varese – Caldaro (sabato 22/3, 18,30)

ev. Gara5: Caldaro – Varese (martedì 25/3, 20,30)