Mastini – Caldaro, in vendita i biglietti per gara 4

La rete di Andrea Schina dopo 10′ di tempo supplementare ha permesso ai Mastin bi di prolungare la serie playoff di semifinale con il Caldaro quanto meno a gara 4. Il match si disputa sabato 22 marzo con il primo ingaggio fissato per le 18,30 alla Acinque Ice Arena che a questo punto si preannuncia gremita.

Per questo l’HCMV – la società giallonera – ha disposto subito le modalità di vendita dei biglietti per l’incontro, affidata come di consueto al portale Liveticket. Fino alle 12,30 di oggi – venerdì 21 – l’acquisto è possibile per gli abbonati alla stagione dei Mastini che possono esercitare il proprio diritto di prelazione sui seggiolini del palaghiaccio.

A partire dalle 13,30 invece, i tagliandi saranno in vendita libera fino a esaurimento posti; nel caso fossero rimasti biglietti invenduti con la prevendita, saranno aperti i botteghini del PalAlbani prima dell’incontro.