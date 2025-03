Mutua della Bcc e Humanitas di Castellanza insieme per la prevenzione e la salute

Investire sulla prevenzione significa prendersi cura delle persone. È con questo obiettivo che Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha attivato una convenzione con l’Humanitas di Castellanza per offrire ai soci un accesso facilitato a screening medici mirati. L’iniziativa prevede non solo tariffe agevolate per quattro pacchetti di prevenzione (cardiovascolare, metabolismo osseo, sonno e salute della donna), ma anche un rimborso del 20% sul costo sostenuto, erogato direttamente da Ccr Insieme Ets.

«Nel nostro modello di banca di comunità, la salute è un bene da tutelare con attenzione e continuità – dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -. La collaborazione tra la nostra mutua e una realtà di eccellenza come Humanitas Castellanza va esattamente in questa direzione: offrire un servizio concreto ai soci, valorizzare la prevenzione e mettere al centro la persona. In un momento storico in cui la sanità pubblica è spesso sotto pressione, iniziative come questa rappresentano una risposta reale e tangibile ai bisogni del territorio».

Quattro i percorsi di screening attivati a partire dal prossimo 1 aprile: prevenzione cardiovascolare, prevenzione del metabolismo osseo, prevenzione del sonno e salute della donna. In tutti i casi sono previsti esami del sangue e consulti con specialisti (cardiologi, internisti, ortopedici, pneumologi o ginecologi) a costi contenuti. Le tariffe vanno da 90 a 190 euro a seconda del pacchetto scelto e della tipologia di visita.

«Abbiamo voluto costruire un’opportunità accessibile, che permetta davvero ai nostri soci di prendersi cura di sé -spiega Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets -. La prevenzione non può essere un lusso, deve diventare una buona abitudine. Per questo, oltre alle tariffe agevolate ottenute grazie all’accordo con Humanitas, abbiamo previsto un rimborso del 20% per ogni prestazione. È un impegno che sentiamo profondamente e che si inserisce nel nostro percorso di crescita come mutua di comunità».

Per ottenere il rimborso, è sufficiente inviare copia della fattura saldata via email, consegnarla presso la sede della mutua in via Verdi a Busto Garolfo o lasciarla, in busta chiusa indirizzata a Ccr Insieme Ets, presso una qualsiasi filiale della banca.