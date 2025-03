Niente ritorno da ex a Varese per Giorgio Roselli, esonerato dalla Lavagnese

Dopo la sconfitta in casa della NovaRomentin, al Varese restano sei giornate di campionato per chiudere al meglio la stagione, cercando di evitare un crollo finale che rovinerebbe quanto di buono fatto. In attesa di sapere chi sarà il nuovo direttore sportivo – che probabilmente arriverà solo alla fine della stagione -, la società dovrà iniziare a mettere le basi per la prossima annata. Giocatori, allenatore e staff: serve mettere subito a posto le pedine per non perdere tempo e ricominciare tutti gli anni da una squadra nuova, alibi che si è sentito fin troppo spesso riecheggiare in questi anni.

Tornando al campo, c’è da pensare al campionato e il prossimo impegno sarà domenica 30 marzo al “Franco Ossola” contro la Lavagnese. Sulla panchina dei liguri non ci sarà però Giorgio Roselli: l’ex allenatore del Varese è stato infatti esonerato – un po’ a sorpresa – dalla società bianconera nonostante un buon campionato. Alla base della decisione, come si legge anche nel comunicato pubblicato dal club ligure, è il mancato accordo per proseguire la collaborazione. Questo divorzio supporta le voci provenienti dalla Liguria che danno Roselli già pronto a sposare la causa Vado per la prossima stagione.