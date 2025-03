“Paradiso Buio”: un viaggio emozionante tra cinema e memoria al Lux di Busto Arsizio

Giovedì 27 marzo alle ore 21:00, il Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio (Piazza San Donato 6) ospiterà lo spettacolo “Paradiso Buio – Cent’anni di passioni dello spettatore cinematografico”, un suggestivo monologo teatrale interpretato dall’attore Enzo Valeri Peruta, per la regia di Roberto Anglisani e con le musiche di Pierangelo Frugnoli.

Un viaggio attraverso un secolo di storia del cinema, raccontato dal punto di vista degli spettatori che, negli anni, hanno vissuto emozioni, sogni e illusioni davanti al grande schermo. Il testo si ispira a grandi autori della letteratura e della critica cinematografica come Parise, Tadini, Sciascia, Rigoni Stern, Fellini, Bianciardi e Benni, oltre agli studi di Brunetta, Kezich e Renzi e alle testimonianze di persone comuni.

Lo spettacolo ripercorre la storia delle sale cinematografiche italiane, dai primi cinematografi ambulanti di Milano all’educazione cinematografica di un bambino sull’altopiano di Asiago negli anni ’20, fino alla comunità del loggione in un cinema siciliano e alle serate a luci rosse nell’Emilia del dopoguerra, per arrivare ai moderni multiplex. Una narrazione intensa e coinvolgente, che ricrea le atmosfere di un tempo e porta in scena la magia del cinema vissuta collettivamente.

Protagonista dello spettacolo è lo “Spirito della Sala”, incarnato da Enzo Valeri Peruta, che con maestria e passione accompagna il pubblico in un monologo travolgente. Una figura evanescente eppure concreta, che si insinua nei ricordi e nelle emozioni di tutti, evocando un’epoca in cui il cinema era un’esperienza totalizzante e condivisa.

Ispirato al saggio “Buio in sala” di Gian Piero Brunetta, “Paradiso Buio” esplora il ruolo del cinema nella cultura italiana, dalle prime proiezioni su lenzuoli di fortuna ai film che hanno segnato intere generazioni. Attraverso una straordinaria interpretazione, Valeri Peruta dona voce a spettatori di ogni epoca e regione d’Italia, in un susseguirsi di storie che dipingono un ritratto vivido e commovente dell’amore per la settima arte.

Il biglietto intero ha un costo di 13 euro, mentre è previsto un ridotto a 10 euro per gli under 14 e gli over 65.

Per maggiori informazioni e acquisto biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro: www.cinemateatrolux.com.

Uno spettacolo da non perdere, per chi ama il cinema e desidera rivivere le emozioni di un’epoca in cui la sala buia era un luogo di sogni, rifugio e meraviglia.