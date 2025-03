Parchi più moderni e inclusivi a Castellanza

A Castellanza i parchi diventano più colorati, sicuri ma soprattutto inclusivi. Grazie a un investimento di oltre 43mila euro l’amministrazione comunale è riuscita a rinnovare le attrezzature dedicate ai bambini nei parchi di via De Gasperi, via Gorizia e parco Cantoni, rendendoli più moderni e accessibili a tutti i cittadini. I lavori, affidati alla ditta appaltatrice Arredo Park Srl hanno riguardato l’installazione di nuovi giochi e arredi urbani, come nuove panchine, per migliorare le esperienze ricreative di tutti i cittadini.

«Abbiamo sempre considerato gli spazi verdi come infrastrutture fondamentali per la nostra comunità -dichiara la vicesindaco reggente Cristina Borroni– con questi interventi abbiamo mantenuto l’impegno di creare luoghi di aggregazione inclusivi e di qualità».

Nel dettaglio, al parco di via De Gasperi è stato installato un gioco combinato con scivolo, altalena e palestra, oltre ad un’altalena inclusiva ed un gioco a molla. Al parco di via Gorizia si è aggiunto un nuovo gioco scivolo, posto un nuovo tappeto antitrauma vicino l’area altalena e sostituite quattro panchine. Infine al parco Cantoni è stata annessa una moderna teleferica.

Il progetto però è proseguito posizionando ulteriori sei panchine in parchi facenti parte di Castellanza, tre in via Morelli e tre in via Doninzetti. L’iniziativa è stata finanziata utilizzando le risorse destinate alla manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici.

«Con questo intervento, -dichiara concludendo la vicesindaco reggente- Castellanza conferma il proprio impegno riguardo il programma di riqualificazione degli spazi pubblici con l’obbiettivo di rendere la città sempre più vivibile e accogliente».