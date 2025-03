Prepara il tuo centrotavola pasquale perfetto con il corso di composizioni floreali in arrivo a Materia

Vuoi stupire amici e parenti con una bella composizione floreale? Allora questo è il corso che fa per te.

In arrivo da mercoledì 26 marzo dalle 20:30 alle 22:00, nel nuovo Spazio Libero di VareseNews, il corso “Arte floreale per principianti: composizioni pasquali” per sprigionare la propria creatività.

Centrotavola, ghirlande e altre decorazioni: pensato con Varese Corsi durante le quattro lezioni i partecipanti potranno scoprire le tecniche dell’arte della composizione floreale attraverso l’uso di materiali naturali e fiori di stagione coltivati in plein air.

A condurre il corso sarà Michela Bertolotti, fiorista con vent’anni di esperienza nel settore.

Per iscriversi cliccare qui.

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.