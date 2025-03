Presentato a Villa Recalcati il Calendario dell’Esercito 2025: il racconto dell’Italia Liberata

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 marzo, Villa Recalcati a Varese ha ospitato numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine e i ragazzi dell’ISIS Isaac Newton per la presentazione ufficiale del calendario dell’Esercito 2025 che, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, racconta la liberazione del Paese al fianco degli Alleati e dei Partigiani: “E’ un piacere parlare di cultura e di Storia, soprattutto con i nostri giovani – ha raccontato Francesco Rocchi, giornalista e moderatore dell’incontro – Questo calendario conclude una trilogia iniziata con l’edizione 2023. Non si tratta solo di un semplice calendario, ma al pari di un libro di Storia le sue pagine ci raccontano i fatti susseguiti all’8 settembre 1943, ricordando il lavoro del nostro Esercito nel liberare l’Italia e i valori di libertà, giustizia, democrazia e fedeltà alla propria Patria che ancora oggi dobbiamo portare con noi”.

Relatori dell’incontro, il Dottor Giulio Facchetti, storico e il Generale di Brigata Carmine Sepe: “L’estetica del calendario è bellissima, i colleghi di Roma hanno fatto un lavoro egregio – ha affermato – E’ un omaggio agli uomini e alle donne che hanno reso possibile la liberazione dell’Italia. La cultura è un mare profondo, non solo per i giovani. In qualità di soldato sono stato in Afghanistan, Cossovo, Iraq, ho visto con i miei occhi cosa significa quando la libertà viene meno. Allo stesso modo bisogna ricordare i giovani di un tempo che hanno sofferto e che a lungo sono stati privati della propria libertà e che sono stati in grado di fare di questa loro sofferenza, linfa vitale per creare il nostro Paese per come lo conosciamo oggi, uno dei più belli al mondo. Per ottant’anni ci hanno donato libertà e democrazia. Anche le donne hanno avuto un ruolo importante in quest’opera di liberazione, combattendo e dimostrando come non esistesse differenza di genere. Per questo motivo il calendario non va visto solo in chiave estetica, ma valoriale: racconta la nostra storia, dobbiamo guardarla in una dimensione nuova proiettata verso il futuro“.

Il ricavato del “CalendEsercito 2025” sarà devoluto all‘Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito, un ente che si occupa di dare assistenza a circa 500 orfani di Ufficiali attraverso sussidi annuali per la formazione scolastica e necessità familiari.

I ragazzi del coro dell’istituto Newton hanno eseguito l’Inno Italiano in apertura e “Imagine” di John Lennon – uno degli inni alla pace più famosi – in chiusura dell’evento.

Presenti all’evento anche Francesca Caruso, Assessora alla Cultura Regione Lombardia e Salvatore Rosario Pasquariello, Prefetto della provincia di Varese.