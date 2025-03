Quindicenne si perde nei boschi a Cugliate Fabiasco al tramonto: lo salvano i vigili del fuoco

L’allarme, un attimo prima che il telefono si scaricasse. Poi la corsa contro il tempo per vincere l’oscurità, ma alla fine il ragazzino in difficoltà, perso nei boschi dell’Alto Varesotto, è stato tratto in salvo.

Alle 18:15 i vigili del fuoco sono difatti intervenuti nel comune di Cugliate Fabiasco in una zona boschiva per soccorrere un ragazzo di 15 anni che durante un’escursione ha perso l’orientamento. Prima che si scaricasse il cellulare è riuscito ad inviare le coordinate alla madre che ha fatto immediatamente scattare i soccorsi. In posto è stata mandata una squadra di Vigili del fuoco e l’elicottero “Drago“ di stanza al Nucleo elicotteri di Malpensa.

Individuata la persona, il ragazzo é stato verricellato da un’aerosoccorritore che lo ha imbragato il ragazzo, portandolo a bordo. Successivamente l’elicottero è atterrato in zona sicura affidando il quindicenne incolume alla famiglia.

Dalle prime informazioni sembra che il ragazzino si fosse perso nella zona dei monti di Castelvecchio fra Cunardo e Cugliate.