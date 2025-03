Sulla data del congresso di Forza Italia a Gallarate incombe il rinvio

Sulla data del congresso di Forza Italia a Gallarate previsto per il 16 marzo incombe il rinvio, anche se dalle parti dell’organizzazione provinciale del partito spiegano di essere ancora al lavoro per evitarlo. Si continua infatti a lavorare per cercare di avvicinare le due correnti interne, quella guidata dal commissario uscente Nicola Mucci e quella rappresentata dal vicesindaco Rocco Longobardi.

«Fino all’ultimo momento si cerca una soluzione condivisa – precisano dalla segreteria provinciale Giuseppe Taldone–. L’obiettivo è raggiungere una sintesi tra le parti, non una prova di forza. È necessario trovare un punto di convergenza per la compattezza del partito ed evitare spaccature dannose. La speranza è che prevalga il senso di responsabilità».

Le due correnti interne sono note da tempo: da un lato c’è il gruppo che fa riferimento al vicesindaco Rocco Longobardi e al consigliere Calogero Ceraldi, dall’altra quello “contrapposto”, guidato dall’ex sindaco e commissario cittadino Nicola Mucci e dall’ex presidente del consiglio comunale Donato Lozito, rappresentato in assemblea civica dalla consigliera Belinda Simeoni.

Sono due gruppi che come detto hanno una posizione politica relativamente chiara: il gruppo di Longobardi è più “filogovernativo”, prudente nel prendere posizione in modo netto su singoli temi e attento a non urtare la sensibilità del sindaco Cassani. Il gruppo di Nicola Mucci invece è favorevole a un posizionamento più chiaro e incisivo del partito su alcuni temi, anche su quelli che non rientrano nell’agenda del sindaco.

Nelle prossime ore sarà più chiaro se i tentativi di mediazione avranno successo o se il congresso dovrà effettivamente essere rinviato.