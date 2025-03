Un aiuto per l’ambiente: le Gev di Varese ricevono un nuovo mezzo sostenibile

Un gesto concreto per la sostenibilità e la tutela del territorio. È stato presentato questa mattina, all’ingresso dei Giardini Estensi, il nuovo veicolo ecologico donato alle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) di Varese. Un’aggiunta che rafforza il loro operato quotidiano nella salvaguardia del patrimonio verde della città, migliorando l’efficienza degli interventi e riducendo l’impatto ambientale.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessora alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare, Nicoletta San Martino, e i responsabili della concessionaria Novauto, l’azienda che ha reso possibile questa donazione.

«Un anno fa abbiamo lanciato un avviso pubblico per cercare sponsorizzazioni per veicoli comunali su servizi specifici, e oggi possiamo vedere i frutti di quel lavoro – Ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Grazie alla disponibilità di Novauto, che ha risposto con generosità all’appello, le Gev hanno a disposizione in comodato d’uso un mezzo ecologico che le aiuterà a svolgere al meglio il loro servizio».

L’assessora Nicoletta San Martino, ha poi evidenziato come l’iniziativa vada nella direzione di una città più sostenibile: «Era fondamentale dotare le Gev di un veicolo in linea con i principi di tutela ambientale che fanno parte integrante del loro servizio, questo veicolo risponde a una loro precisa richiesta e di questo ringraziamo Novauto – ha spiegato l’assessora – Approfitto dell’occasione per annunciare che in primavera organizzeremo banchetti di sensibilizzazione per promuovere le attività delle Gev ma anche con lo scopo di lanciare una campagna per aumentare il numero di volontari»..

Per Marisa Cirillo, coordinatrice delle Gev di Varese, l’arrivo di un nuovo mezzo è un potenziamento operativo per un servizio importante per la cittadinanza. «Il nostro obiettivo e la nostra missione è quella che i cittadini comprendano l’importanza di rispettare il verde pubblico e il decoro urbano. I beni comuni appartengono a tutti e il loro danneggiamento ha un costo che ricade sull’intera collettività».

Soddisfatta anche Novauto, che vede in questo veicolo concesso all’amministrazione – una Yaris ibrida – la naturale prosecuzione di un percorso già avviato con il Comune. «Dopo aver sostenuto le società sportive giovanili, stiamo portando avanti un progetto in ambito ambientale. Crediamo nel valore del supporto alla comunità e nel ruolo chiave delle Gev nella tutela del territorio».

Con l’aggiunta di questo nuovo mezzo, le Gev di Varese possono ora contare su quattro veicoli per svolgere al meglio la loro missione di tutela e sensibilizzazione.