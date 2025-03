Un motociclista 20enne è stato denunciato come pirata della strada dalla polizia svizzera per aver superato il limite di 49 km orari

Andava “soltanto” a 79 chilometri orari ma erano ben 49 in più del limite concesso in quel tratto di strada e questo è grave: anche in Italia avrebbe comportato una multa molto salata, una sospensione della patente e una decurtazione di punti, in Svizzera però il codice è molto più inflessibile e oltre a quello è scattata anche una denuncia penale come “pirata della strada”.

La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano comunicano che martedì 4 marzo, nell’ambito di un controllo radar della velocità effettuato da agenti della Polizia Città di Lugano, è stato intercettato un 20enne motociclista svizzero domiciliato nel Luganese che circolava a Cadro in via dei Circoli a una velocità di 79 chilometri orari dove il limite è di 30.

Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale. Il 20enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la patente.