Un tributo a Bach: giovani talenti in concerto a Varese

Domenica 23 marzo, alle ore 10:30, l’Auditorium Civico del Liceo Musicale di Varese è stato avvolto dalla magia della musica di Johann Sebastian Bach in occasione del 375° anniversario dalla sua morte. L’evento, il primo di una serie dedicata al grande compositore, ha visto dodici giovani musicisti del gruppo “Racconti al pentagramma” esibirsi sotto la sapiente direzione del Maestro Giuseppina Levato.

Il gruppo, che si riunisce ogni 15 giorni per preparare i brani trascritti appositamente dal Maestro Levato, fa parte di un progetto formativo fortemente voluto dalle fondatrici del gruppo, Anna Castellazzi e Giuseppina Levato, e sovvenzionato dalla Società Cooperativa “Musica per Varese“ che gestisce il Civico Liceo Musicale di Varese. Durante il concerto, sono stati eseguiti ventuno brani del repertorio bachiano, offrendo agli studenti l’opportunità di mostrare la loro maestria musicale e interpretativa.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dall’intervento di Anna Castellazzi, che ha curato il testo e introdotto ogni brano con aneddoti curiosi sulla vita di Bach e spiegazioni dettagliate sulle composizioni eseguite. Momenti di interazione tra i giovani esecutori, il Maestro Levato e la narratrice hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. Il successo dell’iniziativa ha spinto le due fondatrici a ipotizzare una replica del concerto, la cui data verrà comunicata a breve. Nel frattempo, il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 26 marzo, alle ore 17:00, sempre presso il Liceo Musicale di Varese. Questo evento, pensato per i più piccoli, dai sei anni in sù, vedrà Matteo Mainardi vestire i panni di Bach, in un’intervista dinamica e coinvolgente condotta da Anna Castellazzi. Non mancate!