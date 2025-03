Uyba bella ma rimontata: Scandicci passa il turno dopo il tie-break

Ci ha creduto, e tanto, la Eurotek Busto Arsizio di mandare alla “bella” i quarti di finale playoff con la Savino Del Bene Scandicci. Ci ha creduto e lo ha fatto credere ai suoi tifosi, portandosi sul 2-0 nel match di ritorno con le toscane disputato in viale Gabardi ma da lì in avanti è mancato il colpo del KO. E le ospiti hanno rimontato, pareggiato e staccato il pass per le semifinali al termine di un tie-break che sembrava non volesse mai finire.

Termina così l’ottimo cammino della Uyba 2024-25, anche se le Farfalle hanno un altro compito da portare a termine: guadagnare cioé l’accesso alla Challenge Cup attraverso altri playoff “secondari” che vedranno le Farfalle affrontare Pinerolo, con l’andata in Piemonte e il ritorno a Busto.

Ma sarà una magra consolazione di fronte alla bella occasione creata ma non sfruttata dalla squadra di Barbolini, autrice comunque di una prova maiuscola. Nei primi due set in particolare, Busto ha sorpreso le ospiti chiudendo a 19 la frazione iniziale e risolvendo nelle ultime battute il testa a testa della seconda, vinta 25-22 dopo che le due squadre erano rimaste appaiate sino a quota 21.

Purtroppo il terzo tentativo non è andato a buon fine perché dopo un buon avvio Uyba è stata Scandicci a condurre a lungo salvo trovarsi a dover disputare una volata serrata risolta 23-25 dalle toscane. Percorso simile anche nel quarto set, nel quale però la squadra di Gaspari ha accelerato nelle ultime battute creando un divario un poco più netto, 20-25.

Si è così andati al tie-break con i 2.500 di Viale Gabardi ancora stretti attorno alle proprie Farfalle, brave a partire meglio (5-2) e a mantenere il vantaggio sino all’8-5. A quel punto però la Eurotek si è fermata ed è stata raggiunta: è quindi iniziato un nuovo testa a testa serratissimo e quando Scandicci è sembrata poter chiudere sono arrivati i punti di Piva e Kunzler per il controsorpasso. Valicata quota 15 entrambe le squadre hanno sperato di mettere a terra il pallone decisivo ma l’onore è toccato ad Antropova autrice dei punti del 20-22 finale.

La fuoriclasse azzurra ha mostrato tutto il suo valore chiudendo la partita con ben 32 punti (nel conto ci sono anche 4 aces e un muro…) ben spalleggiata da due ex bustocche del calibro di Herbots e Mingardi (16 e 13). Le Farfalle hanno avuto la solita, notevole Rebecca Piva autrice di 25 punti e premiata prima del match dagli AdF come giocatrice più amata della stagione. Ma oltre quota 20 sono andate anche Obossa (22) e Kunzler (20); bene anche Pelloni in difesa con numerosi recuperi da applausi.