A Venegono Inferiore il recital: “La speranza non delude” dedicato a Papa Francesco

Tra gli eventi culturali organizzati in tutta Italia in occasione del Giubileo, la Comunità pastorale dell’oltrestazione di Legnanopropone il recital: La speranza non delude! Spes non confundit. Un coro di oltre 40 elementi, 6 attori e lettori, 3 cantanti.

Si tratta quindi di uno spettacolo che rappresenta un ritratto di Papa Francesco, alla luce della sua recente salita al cielo, declinato nei temi a lui più cari: quello dell’ambiente, dei giovani, dei migranti, dei custodi ecc.

«Il Giubileo – diceva Papa Francesco – ci invita a metterci in cammino non come turisti ma da pellegrini , ci invita a lasciarci contagiare dall’amore di Gesù senza timore perché… la Speranza non delude! Mai». Ed è questa la vera eredità che l’autore Massimo Ciapparella ha voluto raccogliere dal Papa.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 1 maggio ore 20.45 presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (Va) nell’ambito della tradizionale festa annuale.