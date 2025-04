Alice Maiocchi di Saronno vince la prima tappa della Coppa Italia All-Enduro Allievi di Mountain Bike

Alice Maiocchi, quindicenne di Saronno che gareggia per il Team Equilibrio Mtb School di Ispra, domenica scorsa ha vinto la prima tappa della Coppa Italia All-Enduro per la categoria Allievi donne che si è svolta a Lacona, all’Isola d’Elba.

Gara molto impegnativa per la giovane saronnese, a causa di una caduta durante il prologo del sabato. Un piccolo incidente che non l’ha fermata anche grazie all’intervento del suo allenatore Mario Cortesi che ha provveduto a rimetterla in “sesto” pronta per la domenica. Inoltre domenica la competizione si è svolta interamente sotto la pioggia che ha reso i terreni insidiosi. Anche le prove speciali sono state molto faticose, non solo per le condizioni meteo ma anche per le risalite tutte pedalate con tempi abbastanza stretti per raggiungere le partenze delle Prove.

Oltre ad Alice, sul podio per la categoria Esordienti maschi è salito sul gradino più alto Pietro Segalini con gli altri componenti del team tutti nei primi dieci. Una conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’Equilibrio Mtb School non solo nella scelta degli atleti ma anche per la preparazione invernale svolta.

La prossima tappa di coppa si terrà a Santo Stefano d’Aveto il 24 e 25 maggio.