Autobus, parcheggi e Ztl: le proposte di Obiettivo Saronno per la mobilità cittadina

Un nuovo capolinea per gli autobus urbani, maggiore durata dei parcheggi a disco orario, rimozione o riposizionamento dei sensi unici e dei dossi rallentatori, riapertura al traffico di piazza Unità d’Italia. Sono alcune delle proposte di Obiettivo Saronno per risolvere i problemi del traffico cittadino.

«Saronno è la nostra casa. Una città viva, ricca di storia e dinamismo, che nel tempo ha sempre trovato la forza di reinventarsi – spiega la Lista civica in un comunicato su questo tema – Oggi uno dei nodi più urgenti da affrontare riguarda proprio la viabilità cittadina: traffico congestionato, carenza di parcheggi e politiche di mobilità mal calibrate stanno compromettendo la vivibilità della città, ostacolando cittadini, famiglie e commercianti. È tempo di dire basta e trovare nuove strade per la ripartenza di Saronno. Noi di Obiettivo Saronno, cittadini tra i cittadini, vogliamo presentare agli abitanti della nostra città, stressati e frustrati da queste difficoltà, nuove strategie e soluzioni concrete. Ci impegniamo a rendere Saronno una città in movimento, in cui sicurezza e accessibilità siano alla portata di tutti. Il nostro obiettivo è infatti quello di mettere il Comune al servizio dei cittadini e dei commercianti, affinché il transito quotidiano diventi un’esperienza più fluida, senza inutili ostacoli, restituendo spazio e tempo alle persone».

«Non possiamo accettare che la nostra città rimanga paralizzata, come è accaduto negli ultimi anni – dice la candidata sindaca Novella Ciceroni – Intendiamo lavorare a un sistema di mobilità che faciliti la vita di chi va a lavoro, di chi accompagna i bambini a scuola e di chi ogni giorno si sposta per contribuire alla nostra economia. Saronno ha bisogno di un Comune che ascolti e agisca: noi siamo pronti a fare la nostra parte. Per questo, il nostro programma per la viabilità prevede azioni concrete e mirate, focalizzate in particolare su alcune zone strategiche della città».

Le proposte della lista civica partono dall’area dell’ex Isotta Fraschini: spostamento dei capolinea degli autobus da piazza 1° Maggio a via De Balaguer, in sinergia con il nuovo ponte pedonale retrostante la stazione, per ridurre l’attraversamento pedonale di via Primo Maggio.

Razionalizzazione delle corse degli autobus urbani e agevolazioni tariffarie per gli studenti, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici.

Tavolo di confronto con l’attuatore dell’ex Isotta per concertare una viabilità sostenibile e condivisa, prevedendo anche un parcheggio ad uso pubblico, e creazione di parcheggi a tariffa agevolata a servizio della stazione. Realizzazione di una velostazione custodita per incentivare l’utilizzo della bicicletta in connessione con la ferrovia.

Cruciale anche l‘area ex Cantoni, dove si prevede il monitoraggio dell’avanzamento del progetto, per valutare con puntualità interventi migliorativi alla viabilità e alla fluidità del traffico.

Le proposte di Obiettivo Saronno per parcheggi e ZTL prevedono la trasformazione delle zone disco di 2 e 4 ore in disco 4 ore con interruzione dalle 12:30 alle 14:30; il ripristino di parcheggi liberi o a pagamento senza limiti di tempo in alcune aree; la sostituzione di una parte dei parcheggi a pagamento vicino alla ZTL con disco orario di 1 ora o con prima ora gratuita e la revisione della gestione dei parcheggi residenti, spesso inutilizzati durante il giorno.

Va fatto, dice anche la lista di Novella Ciceroni, un ripensamento dei percorsi nei quartieri e sicurezza stradale, con la rimozione o il riposizionamento dei sensi unici e dei dossi rallentatori che creano code e aumentano il rischio di incidenti, per rendere più fluidi gli spostamenti. Si prevede anche una revisione dei limiti di velocità nelle strade, applicando il 30 km/h solo dove strettamente necessario, e lo studio e razionalizzazione degli attraversamenti pedonali, per garantire sicurezza sia ad automobilisti che a chi cammina.

Infine Obiettivo Saronno guarda a piazza Unità d’Italia con un progetto di riqualificazione “per rendere la piazza, oggi trascurata, un punto di collegamento: un’area che sfrutti la bellezza del vicino Parco De’Rocchi ma che rimanga aperta al traffico veicolare, evitando l’isolamento del centro cittadino”.

«La mobilità non è solo una questione tecnica: è il modo in cui viviamo la nostra città, ogni giorno – conclude la lista civica – È il tempo che perdiamo nel traffico, o che possiamo guadagnare per stare con le persone a noi più care o affrontare al meglio gli impegni di lavoro quotidiani. Noi di Obiettivo Saronno crediamo che una città viva davvero quando è pensata per le persone, in funzione delle loro esigenze. Per questo ci impegniamo a costruire una viabilità che semplifichi la vita quotidiana, che restituisca respiro ai quartieri e slancio al commercio. La Saronno che sogniamo è già davanti a noi. Costruiamola con consapevolezza ed entusiasmo».