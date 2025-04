Causa maltempo annullata la rappresentazione della “Passione di Cristo” prevista a Velate

Con rammarico gli organizzatori comunicano che “La Passione itinerante”, previsto per domani, domenica 13 aprile, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo.

Le previsioni indicano piogge insistenti durante la mattinata di domenica. Le precipitazioni non consentirebbero di procedere con l’allestimento della scenografia, prevista per oggi, né con l’installazione della parte elettrica e audio. Lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi su un prato, un contesto che, con il maltempo, renderebbe impossibile sia l’organizzazione tecnica sia la fruizione da parte del pubblico.

La rappresentazione completa della Passione di Cristo, cuore del progetto, era attesa per domenica 13 aprile alle ore 15.00, nel Parco dell’ASST Sette Laghi in via Piatti 10, a Velate. Ma, come spesso accade negli eventi all’aperto, sono state le previsioni meteo ad avere la meglio.

«Saremmo stati in 170 tra comparse e attori, pronti a dare vita a un evento corale e sentito – spiegano gli organizzatori –. Purtroppo l’incertezza del meteo ci impone di prendere questa dolorosa decisione con anticipo, per rispetto del lavoro di tutti e della sicurezza di ciascuno».

Una prima serata di successo a Masnago

Il primo appuntamento con la rievocazione si è comunque svolto regolarmente giovedì 10 aprile, sul sagrato della chiesa di Masnago, dove è stata rappresentata l’Ultima Cena. Il pubblico ha potuto assistere alla scena suggestiva in un’area appositamente allestita accanto alla chiesa, registrando una buona partecipazione e apprezzamento. (le foto sono de La Focale di Buguggiate)

