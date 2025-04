Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Galleria fotografica Diario nepalese 2025 – Nona tappa: Campo base Pikey Peak 4 di 9

Nona tappa: Campo base Pikey Peak

Continua la nostra scalata verso Pikey Peak, stamattina siamo partiti da Bhulbhulbule per raggiungere il campo base che si trova a 3800 mt.

La passeggiata è stata come sempre piacevole in mezzo a rododendri e rocce argentate. Ci siamo fermati per la pausa pranzo da una famiglia locale e siamo arrivati al campo base quando ancora splendeva il sole.

Abbiamo cenato molto presto e abbiamo passato la serata tra danze nepalesi e canti italiani.

Domani mattina ci sveglieremo prima dell’alba per salire in vetta (4065 metri).

Le tappe precedenti