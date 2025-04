Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Galleria fotografica Diario Nepalese 2025 – Ottava tappa: Sempre più su 4 di 6

Ottava tappa: Sempre più su

Chi l’avrebbe mai detto che anche in questi luoghi così poco conosciuti ci potessero essere dei paesaggi stupendi?

Stamattina ci siamo alzati presto e siamo partiti da Chhermading che si trova a 2500 mt per raggiungere Bhulbhule, un lodge in mezzo ai rododendri che si trova a 3500 mt.

Lungo il percorso non sono mancate le classiche soste von il the e la pausa pranzo da una famiglia locale.

Tra chiacchiere e paesaggi incantati abbiamo raggiunto il lodge di Bhulbhule che ci ospiterà per la notte.

A domani per la tappa a 4000 mt.

Le tappe precedenti