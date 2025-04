Diario nepalese 2025 – Tredicesima tappa: Dal silenzio delle montagne al traffico di Kathmandu

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Tredicesima tappa – Dal silenzio delle montagne al traffico di Kathmandu

C’è chi ama il silenzio e chi invece si sente a casa tra i rumori del traffico, in ogni caso questi giorni di trekking sono stati un vero riposo per le nostre orecchie. Durante le camminate ci siamo immersi nel silenzio: pochissimi turisti, nessun mezzo a interrompere il nostro cammino, solo i suoni della natura: il richiamo di un nack o di uno yak, il verso di un volatile sopra di noi e i saluti delle famiglie incontrate lungo la strada.

Sono stati momenti preziosi di pace e riflessione in cui abbiamo potuto condividere tanto, ma anche fermarci semplicemente ad ammirare lo spettacolo della natura.

Dopo aver osservato per l’ultima volta la catena himalayana, oggi innevata, la nostra avventura tra le montagne si è conclusa.

12 ore di autobus ci hanno riportato a Kathmandu, l’impatto con la città così rumorosa e caotica è stato forte, ma siamo certi che domani saprà di nuovo sorprenderci, proprio come era successo al nostro arrivo.

Un ricco programma di visite ci aspetta.

A domani!

