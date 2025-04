Diario nepalese 2025 - Undicesima tappa - Verso Dikhure

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Undicesima tappa – Verso Dikhure

Il vento che ha soffiato impetuoso per tutta la notte ci ha dato il buongiorno anche al risveglio quando, affacciandoci alla finestra, ci siamo trovati davanti un gruppo di nack che pascolava tranquillo.

Dopo colazione ci siamo diretti verso Dikhure, la discesa è stata l’ultima occasione di ammirare i rododendri in fiore e la catena dell’Himalaya.

Arrivati a Dikhure, abbiamo scoperto un villaggio con un orfanotrofio e una scuola: due progetti nati sempre grazie all’impegno di Okhaldhunga Nine Hill Association.

Abbiamo trascorso il pomeriggio e la serata in totale relax.

A domani, per la grande festa che ci aspetta a Dikhure!

