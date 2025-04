Elezioni anticipate, tutte le liste in campo a Saronno nelle interviste di Radiorizzonti. Ecco le date

E’ tutto pronto a Radiorizzonti per raccontare l’ultimo mese di campagna elettorale a Saronno. ieri mattina, alla presenza dei rappresentanti di lista, si è svolto il sorteggio per definire le date per le interviste delle varie liste in corsa e dei candidati sindaci negli studi dell’emittente. I rappresentanti delle 11 liste in campo avranno 15 minuti per presentare il proprio programma, mentre i quattro candidati sindaci avranno mezz’ora a testa.

Il calendario delle interviste ai rappresentanti di lista

Lunedì 28 aprile

Ore 11.30 FRATELLI D’ITALIA

Ore 11.45 SARONNO CIVICA

Lunedì 5 maggio

Ore 10.05 PERCORSO DEMOCRATICO

Ore 11.30 OBIETTIVO SARONNO

Ore 11.45 PARTITO DEMOCRATIVO

Lunedì 12 maggio

Ore 10.05 INSIEME PER CRESCERE

Ore 11.30 IDEA FUTURO

Ore 11.45 LEGA

Lunedì 19 maggio

Ore 10.05 SARONNO SICURA

Ore 11.30 TU@ SARONNO

Ore 11.45 FORZA ITALIA

Il calendario delle interviste ai candidati sindaci

Sabato 1o maggio

Ore 09.30 Ilaria Pagani

Ore 10.30 Rienzo Azzi

Sabato 17 maggio

Ore 09.30 Novella Ciceroni

Ore 10.30 Augusto Airoldi