Esordio stagionale per i Vikings: al “Gurian Field” passa Saronno

Esordio casalingo per i ragazzi della Serie C dei Vikings Malnate, impegnati al “Gurian Field” nel sentito derby con il Saronno, una classica ormai da qualche anno. In un pomeriggio dove il sole si dimentica di fare la sua presenza, la sfida si accende subito nella prima ripresa, complice le difficoltà iniziali di entrambi i monti di lancio, con gli ospiti che si portano in vantaggio per 4-2. La rimonta si fa difficile per i Vikings, nonostante Matteo Cristofoletti conduca le danze sul mound praticamente per tutta la gara tenendo in partita la squadra. In attacco però, se non a sprazzi, con battute valide che rimangono isolate nel corso degli inning, i Vikings non riescono a chiudere il gap che si allarga fino al 9-4 finale.

In battuta si confermano Francesco Ceriani e Federico Forcella con due valide a testa, oltre ai doppi di Pedro Hernandez e Kelvis Arias.

Esordio in prima squadra per i giovanissimi Gabriele Pini e Diego Parise rispettivamente nel ruolo di esterno sinistro e catcher, entrati in campo al 9° inning. Il futuro è loro. Dopo la sosta per la Pasqua, la compagine malnatese scenderà in campo il prossimo 27 aprile sul campo di Novara sfidando una delle candidate alla promozione, il Porta Mortara.